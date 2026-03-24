Вибухи у Львові: місто атакують дрони (фото)

У Львові прогриміли вибухи невдовзі після того, як стало відомо, що в напрямку міста летить ворожий ударний дрон.

Мер міста Андрій Садовий повідомив про роботу протиповітряної оборони в місті і попросив не знімати нічого на відео, а також залишатися в безпечному місці.

За інформацією пабліка "Типовий Львів", дрони атакують центральний залізничний вокзал Львова.

Також повідомляється про приліт у Львові по пам'ятці ЮНЕСКО. У мережі публікують кадри історичної будівлі з палаючим дахом біля церкви св. Андрія, а також момент прольоту "Шахеда" над центром міста.

У Львівській обласній військовій адміністрації повідомляють про щонайменше двох тяжкопоранених і просять залишатися в укриття, бо загроза триває.

Новина доповнюється.