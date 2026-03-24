Удар ЗС РФ по Дніпру: кількість постраждалих зросла

Кількість постраждалих через атаку ЗС РФ на Дніпро в ніч на 24 березня зросла до 13 осіб.

Серед поранених — троє дітей, зокрема 12-річна дівчинка і півторарічний хлопчик. Медики також надали допомогу дев'ятирічній дівчинці, яка лікуватиметься амбулаторно, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Троє з 13 постраждалих госпіталізовані.

За інформацією мера Дніпра Бориса Філатова, внаслідок атаки на місто пошкоджено загалом чотири багатоповерхівки. Вибуховою хвилею також зачепило і три дитячі садки.

"У найбільш понівеченому 14-поверховому будинку розбито близько 300 вікон, є також руйнування покрівлі. Далі фахівці будуть ще обстежувати несучі конструкції", — написав він у соцмережі.

Філатов уточнив, що в навчальних закладах діти не постраждали, бо разом із вихователями були в укритті.

Гендиректор дніпровської лікарні, куди доправили поранених, розповів кореспондентам "Суспільного", що двоє постраждалих — у важкому стані. У них — важкі поранення обличчя і кінцівок, а також черепно-мозкові травми.

"Це люди похилого віку. І зараз лікарі проводять важкі операції. Роблять усе можливе, щоб вони вижили. На жаль, черепно-мозкові травми, скальповані рани. Дуже багато скла залетіло в їхні тіла. Дуже важкі поранення", — констатує він.

Медики оперують постраждалих уже близько трьох годин і коли закінчать — невідомо.

"Дуже все важко. Я хочу попросити всіх наших жителів, коли йдуть тривоги, не стояти біля вікон. Володимир — один із постраждалих. Він бачив, як дрон залітав до них у квартиру на 13-му поверсі. Дуже важкі поранення. Але ми всі віримо, що вони обов'язково виживуть", — повідомив керівник лікарні.

Нагадаємо, ворог атакував Дніпро близько 10:00, влучивши безпілотником у 14-поверховий будинок. Також тривога лунала в місті після 14:00, працювала ППО.

Уламок безпілотника влучив у вікно кабінету Бориса Філатова.

Раніше повідомлялося, що в Полтаві внаслідок нічного обстрілу загинуло двоє людей, ще 12 дістали поранення.