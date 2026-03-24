Удар ВС РФ по Днепру: количество пострадавших возросло

Количество пострадавших из-за атаки ВС РФ на Днепр в ночь на 24 марта возросло до 13 человек.

Среди раненых — трое детей, в том числе 12-летняя девочка и полуторагодовалый мальчик. Медики также предоставили помощь девятилетней девочке, которая будет лечиться амбулаторно, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Трое из 13 пострадавших госпитализированы.

По информации мэра Днепра Бориса Филатова, в результате атаки на город повреждены в общей сложности четыре многоэтажки. Взрывной волной также задело и три детских садика.

"В самом изуродованном 14-этажном доме разбито около 300 окон, есть также разрушение кровли. Далее специалисты будут еще обследовать несущие конструкции", — написал он в соцсети.

Филатов уточнил, что в учебных заведениях дети не пострадали, потому что вместе с воспитателями были в укрытии.

Гендиректор днепровской больницы, куда доставили раненых, рассказал корреспондентам "Суспільне", что двое пострадавших — в тяжелом состоянии. У них — тяжелые ранения лица и конечностей, а также черепно-мозговые травмы.

"Это пожилые люди. И сейчас врачи проводят тяжелые операции. Делают все возможное, чтобы они выжили. К сожалению, черепно-мозговые травмы, скальпированные раны. Очень много стекла залетело в их тела. Очень тяжелые ранения", — констатирует он.

Медики оперируют пострадавших уже около трех часов и когда закончат – неизвестно.

"Очень все тяжело. Я хочу попросить всех наших жителей, когда идут тревоги, не стоять у окон. Владимир – один из пострадавших. Он видел, как дрон залетал к ним в квартиру на 13-м этаже. Очень тяжелые ранения. Но мы все верим, что они обязательно выживут", — сообщил руководитель больницы.

Напомним, враг атаковал Днепр около 10:00, попав беспилотником в 14-этажный дом. Также тревога звучала в городе после 14:00, работала ПВО.

Обломок беспилотника попал в окно кабинета Бориса Филатова.

Ранее сообщалось, что в Полтаве в результате ночного обстрела погибли два человека, еще 12 получили ранения.