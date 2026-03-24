Массированный удар ВС РФ по Днепру: обломок вражеского БпЛА попал в кабинет мэра Филатова (фото)

В ночь на 24 марта в результате очередного обстрела Днепра осколок российского беспилотника попал в кабинет городского головы Бориса Филатова в его доме, пробив роллеты и стекла. Повреждения получили также несколько многоэтажек и детских учреждений города.

Как сообщил Борис Филатов на своей странице в Telegram, на этот раз обломок дрона попал непосредственно в кабинет городского головы в его частном доме.

"Враг снова обстрелял Днепр. Фото вы все видели, на этот раз осколок залетел мне прямо в кабинет моего дома, пробив роллеты и стекла", — написал он.

Кроме того, Филатов уточнил, что на возмещение убытков подавать заявление не планирует.

"Все коммунальные службы работают на ликвидации последствий. спасибо спасателям, полиции, врачам, военной администрации и всем, всем, всем, всем нашим людям", — добавил чиновник.

Обломок вражеского БпЛА попал в кабинет мэра Филатова Фото: Facebook/Борис Филатов

Всего в результате ночного удара пострадали четыре многоэтажных жилых дома и три детских сада. Наибольшие последствия удара получил 14-этажный дом. В частности, там было разбито около 300 окон и повреждена кровля. По словам мэра, специалисты продолжают обследование несущих конструкций зданий, чтобы оценить их безопасность.

Сейчас во дворе одного из пострадавших районов развернут штаб администрации Соборного района, где жители могут подать документы на государственную программу "еВідновлення".

"Городские больницы также принимают раненых. В учебных заведениях дети, к счастью, не пострадали, потому что вместе с воспитателями были в укрытии", — говорится в заметке Филатова.

По его словам, на месте работают все профильные службы и волонтеры, а коммунальные службы занимаются уборкой обломков, стекла и поваленных веток, привлечена тяжелая техника — погрузчики, эвакуаторы и самосвалы.

Напомним, что ночью 24 марта на Харьковщине российский FPV-дрон попал в электропоезд, в результате чего погиб один пассажир, еще двое получили травмы и сильный стресс. По данным Харьковской областной прокуратуры, прямое попадание произошло около 5:20 на станции Слатино.

Также Фокус писал, что в ночь на 24 марта российские войска нанесли массированный ракетно-дроновой удар по Украине. Под обстрел попали Киев, Полтава, Харьков, Запорожье, Днепр, Сумы и другие регионы. В общем, враг атаковал жилые дома, объекты инфраструктуры и транспорт, есть погибшие и раненые.

Кроме того, как отметили в Воздушных силах ВСУ, противник изменил тактику массированных ударов и выбрал стратегию растянутого во времени. Россияне используют большие группы дронов, которые движутся отдельными волнами, чтобы искать уязвимые места в системе ПВО, и часть из них приближается к крупным городам, в частности Киеву и Николаеву.