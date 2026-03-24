РФ атакует Украину "Шахедами": советник министра обороны предупредил о ракетах, которые города под угрозой
Российские военные с ночи продолжают атаку дронами. Над Украиной находятся десятки дронов.
Часть из них приближается к Киеву и Николаеву. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Мониторинговые каналы при этом сообщают, что по меньшей мере один беспилотник уже летает над столицей, однако в городе не объявлена воздушная тревога.
Сообщается, что "Шахед" летает неподалеку от ТЭЦ-6 в Троещине.
Всего на севере страны было зафиксировано около 40 групп "Шахедов", еще до 10 групп зафиксировали на юге.
В то же время советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескреснов сообщил, что, по его мнению, противник израсходовал до 40 % средств поражения, подготовленных к атаке. Он ожидает увидеть ракеты сегодня.
"Наш противник постоянно меняет тактику массированных ударов, пытаясь найти уязвимые места и прорвать нашу воздушную оборону. Сейчас выбрана стратегия удара, растянутого во времени", — пояснил он.
Атака россиян продолжается с самого утра: в Днепре один из вражеских дронов попал в жилую многоэтажку. По данным главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи, количество пострадавших возросло до семи.
Ранее Фокус рассказывал о последствиях ночного обстрела 24 марта. В общем россияне выпустили 392 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов. Также было использовано:
- 7 баллистических ракет "Искандер-М"/"С-400";
- 18 крылатых ракет "Х-101";
- 5 крылатых ракет "Искандер-К";
- 4 управляемые авиационные ракеты "Х-59"/69/31".
Напомним, под утро 24 марта россияне запустили крылатые ракеты по Украине, а вражеские БпЛА добрались до западных областей.
Также ночью враг атаковал Украину баллистикой: взрывы раздавались в Запорожье и Полтаве.