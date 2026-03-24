РФ атакует Украину "Шахедами": советник министра обороны предупредил о ракетах, которые города под угрозой

Российские военные с ночи продолжают атаку дронами. Над Украиной находятся десятки дронов.

Часть из них приближается к Киеву и Николаеву. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Мониторинговые каналы при этом сообщают, что по меньшей мере один беспилотник уже летает над столицей, однако в городе не объявлена воздушная тревога.

Сообщается, что "Шахед" летает неподалеку от ТЭЦ-6 в Троещине.

Всего на севере страны было зафиксировано около 40 групп "Шахедов", еще до 10 групп зафиксировали на юге.

Карта воздушных тревог Фото: Скриншот

В то же время советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескреснов сообщил, что, по его мнению, противник израсходовал до 40 % средств поражения, подготовленных к атаке. Он ожидает увидеть ракеты сегодня.

"Наш противник постоянно меняет тактику массированных ударов, пытаясь найти уязвимые места и прорвать нашу воздушную оборону. Сейчас выбрана стратегия удара, растянутого во времени", — пояснил он.

Атака россиян продолжается с самого утра: в Днепре один из вражеских дронов попал в жилую многоэтажку. По данным главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи, количество пострадавших возросло до семи.

Ранее Фокус рассказывал о последствиях ночного обстрела 24 марта. В общем россияне выпустили 392 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов. Также было использовано:

7 баллистических ракет "Искандер-М"/"С-400";

18 крылатых ракет "Х-101";

5 крылатых ракет "Искандер-К";

4 управляемые авиационные ракеты "Х-59"/69/31".

Напомним, под утро 24 марта россияне запустили крылатые ракеты по Украине, а вражеские БпЛА добрались до западных областей.

Также ночью враг атаковал Украину баллистикой: взрывы раздавались в Запорожье и Полтаве.