РФ атакує Україну "Шахедами": радник міністра оборони попередив про ракети, які міста під загрозою

Російські військові з ночі продовжують атаку дронами. Над Україною перебувають десятки дронів.

Частина з них наближається до Києва та Миколаєва. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Моніторингові канали при цьому повідомляють, що щонайменше один безпілотник вже літає над столицею, однак у місті не оголошено повітряну тривогу.

Повідомляється, що "Шахед" літає неподалік від ТЕЦ-6 у Троєщині.

Загалом на півночі країни було зафіксовано близько 40 груп "Шахедів", ще до 10 груп зафіксували на півдні.

Мапа повітряних тривог

Водночас радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескреснов повідомив, що, на його думку, противник витратив до 40 % засобів ураження, підготовлених до атаки. Він очікує побачити ракети сьогодні.

"Наш противник постійно змінює тактику масованих ударів, намагаючись знайти вразливі місця та прорвати нашу повітряну оборону. Зараз обрано стратегію удару, розтягнутого в часі", — пояснив він.

Атака росіян триває з самого ранку: у Дніпрі один з ворожих дронів влучив у житлову багатоповерхівку. За даними голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, кількість потерпілих зросла до семи.

Раніше Фокус розповідав про наслідки нічного обстрілу 24 березня. Загалом росіяни випустили 392 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів. Також було використано:

7 балістичних ракет "Іскандер-М"/"С-400";

18 крилатих ракет "Х-101";

5 крилатих ракет "Іскандер-К";

4 керовані авіаційні ракети "Х-59"/69/31".

Нагадаємо, під ранок 24 березня росіяни запустили крилаті ракети по Україні, а ворожі БпЛА дісталися західних областей.

Також уночі ворог атакував Україну балістикою: вибухи лунали у Запоріжжі та Полтаві.