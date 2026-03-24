Росіяни атакують Україну крилатими ракетами, "Шахеди" дісталися західних областей

У ніч на 24 березня росіяни запустили крилаті ракети з бортів стратегічної авіації Ту-95МС та Ту-160 по Україні. Також ЗС РФ продовжували бити "Шахедами".

По всій Україні близько 04:30 години оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Фокус передає, що відомо про комбіновану атаку росіян.

Входження крилатих ракет у повітряний простір країни було зафіксовано близько 04:24 години, повідомили Повітряні сили. Ворожі цілі залітали через Херсонщину у напрямку Миколаївської області.

Згодом група крилатих ракет з Миколаївщини взяла курс у напрямку Вінницької області.

Близько 04:40 було зафіксовано входження нової групи крилатих ракет через південні регіони, зазначили Повітряні сили. Група ракет на Кіровоградщині взяла курс у напрямку півночі.

На тлі атаки на Івано-Франківщині пролунали вибухи, повідомило "Суспільне". Перед цим моніторингові канали писали про щонайменше 8 ударних безпілотників, що було зафіксовано у небі над областю.

Крилаті ракети на Вінничині тримали західний курс, рухаючись у напрямку Хмельницької області.

Паралельно у повітряний простір України увійшли крилаті ракети з північно-східного напрямку, повідомили Повітряні сили.

Ракети пролетіли Київську область і дісталися Житомирщини, де рухалися у напрямку обласного центру.

Станом на 05:23 годину військові оголосили про дорозвідку повітряного простору щодо наявності крилатих ракет у небі над Україною. Моніторингові канали пишуть, що, попередньо, усі крилаті ракети вдалося збити українським силам ППО, однак ці дані потребують підтвердження.

Нагадаємо, уночі 24 березня вибухи лунали у Запоріжжі та Полтаві: ворог атакував міста балістикою та "Шахедами".

Також 23 березня моніторингові канали попереджали, що ворог запустив десятки "Шахедів" по Україні.