Україною поширюється повітряна тривога: росіяни підняли борти Ту-95МС, у небі ворожі "Шахеди", — ПС (карта)

Пізно ввечері 23 березня росіяни підняли у небо борти стратегічної авіації Ту-95МС, а також Ту-160. Паралельно ворог спрямував на Україну десятки ударних БпЛА типу "Шахед".

Всі борти рухаються у напрямку пускових рубежів: упродовж ночі ворог може здійснити ракетну атаку. Про це повідомили Повітряні сили України та моніторингові канали.

"Зафіксовано зльоти бортів стратегічної авіації противника! Можливе застосування крилатих ракет! Не ігноруйте тривогу", — йдеться у повідомленні.

За даними моніторингового каналу monitor, станом на 23:15 годину ворог підняв у небо 2 борти Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (додатково об 23:13 з'явилися дані про виліт ще 4 бортів Ту-95МС звідси). Усі літаки рухаються південно-східним курсом у напрямку Каспійського регіону РФ.

Моніторинговий канал Aeris Rimor також пише, що росіяни підняли у небо щонайменше 1 літак Ту-160 з аеродрому "Українка".

Атака "Шахедів" у ніч на 24 березня — що відомо

Близько 23:20 години Повітряні сили повідомили, що ворог також паралельно масовано запускає "Шахеди" по Україні. За даними військових, зафіксовано:

групи ворожих БпЛА у Сумській, Полтавській, Чернігівській та Миколаївській областях — західним курсом;

нові групи ворожих БпЛА на сході Харківської області — курсом на захід;

групи "Шахедів" з Миколаївщини у напрямку Кіровоградської області.;

групи дронів на півдні окупованої Херсонщини у напрямку Одещини та Миколаївщини.

За інформацією моніторингового каналу monitor, ворожі БпЛА малими групами рухаються на Кіровоградщину та Полтавщину. Аналітики фіксують, що дрони станом на 00:10 годину здійснюють транзитний рух у напрямку центральних областей України.

monitor | карта руху "Шахедів" над Україною станом на 23:50 годину

Інформації про вибухи і наслідки ворожої атаки на момент публікації не надходило.

Нагадаємо, 23 березня президент України Володимир Зеленський попереджав, що росіяни готуються до нового масованого удару.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер 23 березня повідомив, що росіяни атакували Одесу дронами: влучили по зупинці, внаслідок чого постраждали двоє людей.