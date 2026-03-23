Росіяни атакували зупинку на Одещині: двоє постраждалих

Ввечері 23 березня ЗС РФ масовано атакували Одесу та Одеську область дронами. Один із безпілотників влучив у зупинку громадського транспорту.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що дрон уразив зупинку в Одеському районі. Постраждало двоє людей: 18-річна дівчина та 51-річний чоловік.

"Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали також обʼєкти транспортної та енергетичної інфраструктури", - повідомив Кіпер.

Нині на місцях подій працюють екстрені служби, тривають роботи з ліквідації наслідків.

Тим часом Повітряні сили України повідомляли про групи ворожих БпЛА, які заходять з акваторії Чорного моря у бік Одещини та Миколаївщини.

Нагадаємо, 22 березня стало відомо про удар дронів РФ по Київській області. Згідно з даними військової адміністрації, пошкодили будівлі трьох промислових підприємств.

А у ніч на 23 березня Збройні сили Російської Федерації запустили дрони-камікадзе "Шахед", які загрожували південним та центральним областям України. 234 дрони вдалось збити.