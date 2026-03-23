Россияне атаковали остановку в Одесской области: двое пострадавших

Вечером 23 марта ВС РФ массированно атаковали Одессу и Одесскую область дронами. Один из беспилотников попал в остановку общественного транспорта.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что дрон поразил остановку в Одесском районе. Пострадали два человека: 18-летняя девушка и 51-летний мужчина.

"Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. В результате атаки повреждения получили также объекты транспортной и энергетической инфраструктуры", — сообщил Кипер.

Сейчас на местах событий работают экстренные службы, продолжаются работы по ликвидации последствий.

Тем временем Воздушные силы Украины сообщали о группах вражеских БпЛА, которые заходят из акватории Черного моря в сторону Одесской и Николаевской областей.

Напомним, 22 марта стало известно об ударе дронов РФ по Киевской области. Согласно данным военной администрации, повредили здания трех промышленных предприятий.

А в ночь на 23 марта Вооруженные силы Российской Федерации запустили дроны-камикадзе "Шахед", которые угрожали южным и центральным областям Украины. 234 дрона удалось сбить.