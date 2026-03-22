Россияне ударили "Шахедами" по Киевской области: последствия вражеской атаки
В ночь на 22 марта российские войска в очередной раз наносят удары по территории Украины. Этой ночью под обстрел попали населенные пункты Киевской области.
"Очередная ночная вражеская атака дронов на Киевщину. Под ударом — мирные населенные пункты, гражданские предприятия, дома наших людей", — сообщил председатель Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
Он уточнил, что последствия российской атаки зафиксировали в Броварской общине, где повреждены здания на территории трех предприятий.
"На одном из них возник пожар — он уже локализован. Также повреждены фасады и крыши двух частных домов, два легковых автомобиля и грузовик", — отметил Калашник.
По его словам, обошлось без пострадавших.
"На местах работают все оперативные службы. Продолжается фиксация и ликвидация последствий атаки. Обращаюсь к каждому жителю области: не игнорируйте сигнал воздушной тревоги. Это вопрос вашей безопасности и жизни. Берегите себя и своих близких", — подчеркнул Калашник.
