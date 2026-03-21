Российские БпЛА атаковали Запорожье: в городе слышны взрывы, а в одном из районов есть задымление

21 марта днем российские войска атаковали Запорожье, в городе прогремели взрывы и зафиксировали задымление в одном из районов. Более того, под вражеским ударом в это время оказалась критическая инфраструктура, поэтому в части города возможны перебои с электроснабжением.

Как сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров на своей странице в Telegram, российские силы совершили атаку на областной центр. Во время обстрела в региональном центре раздавались взрывы, в одном из районов поднялся дым.

"В городе раздаются взрывы, есть задымление в одном из районов. Работает ПВО. Воздушная тревога объявлена по всей территории области. Будьте осторожны. Берегите себя и своих близких", — написал Федоров.

Местные паблики также сообщали о сильном пожаре в городе и значительном увеличении дыма. Более того, в некоторых районах наблюдаются перебои с электроснабжением.

Кадры последствий удара российского БпЛА в Запорожье Фото: Труха

Стоит заметить, что воздушную тревогу по всей территории области объявили около 16:00, тогда же чиновник предупредил об угрозе применения ударных беспилотников.

Впоследствии Федоров уточнил, российские войска нанесли удар по объектам критической инфраструктуры региона. В некоторых районах возможны перебои с электроснабжением. Взрывная волна повредила окна в близлежащих зданиях. По предварительным данным, пострадавших нет, а уже около 16:30 в области объявили отбой воздушной тревоги.

Уже примерно в 16:40 угроза в городе возобновилась. На этот раз воздушные силы зафиксировали активность вражеской тактической авиации вблизи Запорожской области, а через десять минут начальник Запорожской ОВА предупредил о возможном применении врагом управляемых авиационных бомб.

Напомним, что в ночь на 20 марта российские войска нанесли удар по Запорожскому району, в результате чего разрушили частные дома местных жителей.

Также Фокус писал, что в ночь на 17 марта ВС РФ нанесли удар баллистическими ракетами по терминалу логистического оператора в Запорожье. Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что шесть работников получили контузии, еще двое получили ранения средней тяжести.