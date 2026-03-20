ВС РФ ударили по частным домам в Запорожье: есть погибшие и раненые, детали (видео)

В ночь на 20 марта российские войска нанесли удар по Запорожскому району, в результате чего разрушили частные дома местных жителей.

Одна женщина погибла, сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Ночью россияне атаковали Запорожский район. Нанесли два удара, в результате которых разрушены частные дома", — написал Федоров, обнародовав видео последствий вражеского обстрела.

На кадрах видно пожар, вспыхнувший на месте частного поместья после российского удара, а также разрушенные здания и авто, которое было припарковано во дворе.

"Погибла 30-летняя женщина, а 48-летний мужчина и 10-летний мальчик получили ранения", — отметил Федоров.

Чем именно был нанесен удар по Запорожскому району не уточняется.

Напомним, вечером 19 марта россияне атаковали "Шахедами" Харьков, в результате чего пострадало учебное заведение.

Фокус также писал о том, что поздно вечером 18 марта россияне массированно запустили по Одессе ударные беспилотники.