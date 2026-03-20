Россияне атаковали "Шахедами" Харьков: пострадало учебное заведение, детали

В ночь на 20 марта российские оккупационные войска нанесли удар беспилотником по Харькову, в результате чего пострадало учебное заведение города.

Взрыв в городе прогремел около полуночи, сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Враг ударил боевым дроном по Шевченковскому району города. Последствия уточняем", — написал Терехов.

Впоследствии он уточнил, что дрон попал рядом с учебным заведением в Шевченковском районе Харькова.

"В здании выбиты окна. Информация о пострадавших пока не поступала. Обследование места прилета продолжается", — отметил Терехов.

На момент публикации материала информации о пострадавших не было.

Напомним, поздно вечером 18 марта россияне массированно запустили по Одессе ударные беспилотники.

