Росіяни атакували "Шахедами" Харків: постраждав навчальний заклад, деталі

У ніч на 20 березня російські окупаційні війська завдали удару безпілотником по Харкову, внаслідок чого постраждав навчальний заклад міста.

Вибух у місті пролунав близько опівночі, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Ворог ударив бойовим дроном по Шевченківському району міста. Наслідки уточнюємо", — написав Терехов.

Згодом він уточнив, що дрон влучив поряд з навчальним закладом у Шевченківському районі Харкова.

"У будівлі вибиті вікна. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Обстеження місця прильоту триває", — зазначив Терехов.

На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих не було.

