РФ вдарила по будівлі ТЦК в Сумах: які наслідки ранкової атаки, — ОВА (фото)

Під час атаки дронів Збройних сил Російської Федерації постраждав об'єкт інфраструктури в Сумах, повідомила військова адміністрація. На фото з соцмереж — зруйнована будівля, як заявляють, Сумського обласного територіального центру комплектування (ТЦК), яка отримала значні пошкодження.

Російські дрони вдарили по адміністративному будинку у Зарічному районі Сум, ідеться у дописі глави Сумської ОВА Олега Григорова. Внаслідок удару отримав поранення 16-річний хлопець: його відправили до лікарні.

Посадовець опублікував фото з місця подій та заявив, що влучання сталось поруч з зупинкою громадського транспорту. Фокус не публікує зображення з етичних міркувань. На фото — потрощене скло зупинки та плями крові на асфальті. Тим часом у мережі з'явились кадри пошкодженого будинку з коментарем, що це військкомат: на сторінці Facebook Сумського обласного ТЦК та СП поки немає інформації про влучання.

Удар РФ по ТЦК — можливе влучання у Сумський військкомат 18 березня

Мер Сум Артем Кобзар підтвердив атаку дрона ЗС РФ на нежитлове приміщення. Вказується, що удар відбувся близько 10:10. Наслідки російського удару — вибите скло, почалась пожежа, заявив посадовець.

"Шановні сумчани, той вибух, який ви чули, це політ ворожого безпілотника попереднього типу "Шахед" по не житловому приміщенню. Вибиті вікна, також зафіксовано займання, на місці працюють всі відповідні служби. Зараз існує загроза повторного удару", — сказав Кобзар.

Удар РФ по ТЦК — деталі

У Telegram-каналі ДСНС писали про нічну атаку дронів РФ, але не було інформації про пошкодження військкомату. Рятувальники повідомили, що російські безпілотники вдарили по цивільній інфраструктурі в Охтирському районі (виникла пожежа), а авіабомба влучила по приватній забудові в Краснопільській громаді. Тим часом зранку 18 березня Повітряні сили ЗСУ заявили про нічну атаку 147 дронів різних типів ЗС РФ. Згідно з даними повітряного командування, вдалось збити/знешкодити 128 БпЛА, але є влучання у 12 локаціях.

Зазначимо, Фокус писав про попередні удари ЗС РФ по будівлях ТЦК. Один з таких ударів відбувся напередодні, 17 березня. Російський "Шахед" влучив по будівлі терцентру комплектування у місті Городня Чернігівської області.

