РФ ударила по зданию ТЦК в Сумах: какие последствия утренней атаки, — ОВА (фото)

Во время атаки дронов Вооруженных сил Российской Федерации пострадал объект инфраструктуры в Сумах, сообщила военная администрация. На фото из соцсетей — разрушенное здание, как заявляют, Сумского областного территориального центра комплектования (ТЦК), которое получило значительные повреждения.

Российские дроны ударили по административному зданию в Заречном районе Сум, говорится в заметке главы Сумской ОГА Олега Григорова. В результате удара получил ранения 16-летний парень: его отправили в больницу.

Чиновник опубликовал фото с места событий и заявил, что попадание произошло рядом с остановкой общественного транспорта. Фокус не публикует изображения по этическим соображениям. На фото — разбитое стекло остановки и пятна крови на асфальте. Между тем в сети появились кадры поврежденного дома с комментарием, что это военкомат: на странице Facebook Сумского областного ТЦК и СП пока нет информации о попадании.

Удар РФ по ТЦК — возможное попадание в Сумской военкомат 18 марта

Мэр Сум Артем Кобзарь подтвердил атаку дрона ВС РФ на нежилое помещение. Указывается, что удар произошел около 10:10. Последствия российского удара — выбитое стекло, начался пожар, получил ранения несовершеннолетний, заявил чиновник.

"Уважаемые сумчане, тот взрыв, который вы слышали, это полет вражеского беспилотника предыдущего типа "Шахед" по не жилому помещению. Выбиты окна, также зафиксировано возгорание, на месте работают все соответствующие службы. Сейчас существует угроза повторного удара", — сказал Кобзарь.

Удар РФ по ТЦК — детали

В Telegram-канале ГСЧС писали о ночной атаке дронов РФ, но не было информации о повреждении военкомата. Спасатели сообщили, что российские беспилотники ударили по гражданской инфраструктуре в Ахтырском районе (возник пожар), а авиабомба попала по частной застройке в Краснопольской громаде. Между тем утром 18 марта Воздушные силы ВСУ заявили о ночной атаке 147 дронов различных типов ВС РФ. Согласно данным воздушного командования, удалось сбить/повредить 128 БпЛА, но есть попадания в 12 локациях.

Отметим, Фокус писал о предыдущих ударах ВС РФ по зданиям ТЦК. Один из таких ударов состоялся накануне, 17 марта. Российский "Шахед" попал по зданию терцентра комплектования в городе Городня Черниговской области.

