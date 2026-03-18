В Одесі пролунала серія вибухів: росіяни запустили на місто десятки "Шахедів" (відео)

Пізно ввечері 18 березня росіяни масовано запустили по Одесі ударні безпілотники. У місті прогриміла серія вибухів, місцеві ЗМІ повідомляють про влучання БпЛА по житловій багатоповерхівці.

За інформацією моніторингових каналів, ворог спрямував на Одесу близько 20 "Шахедів". Фокус зібрав, що відомо про масовану атаку на місто.

Близько 23:40 години моніторингові канали попередили про рух щонайменше 15 ворожих дронів з акваторії Чорного моря курсом на Одесу. Невдовзі кількість "Шахедів", що рухалися на місто, зросла до понад 20.

Близько 23:40 кореспондент Фокусу повідомив про вибухи в Одесі.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер написав, що у місті працюють сили протиповітряної оборони по ворожих цілях у небі. Посадовець закликав мешканців перебувати в укриттях.

"Прошу мешканців Одеси перебувати в безпечних місцях! Працює ППО!", — йдеться у повідомленні ОВА.

Близько опівночі одеське медіа "Думская" повідомило, що у місті ворожий дрон влучив по багатоповерхівці житлового комплексу. На кадрах, що поширили ЗМІ, видно пожежу на верхньому поверсі будівлі. Офіційної інформації про це на той момент не було.

Станом на 00:30 годину пошкодження житлової багатоповерхівки внаслідок атаки на Одесу підтверджено. Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак інформував, що пошкоджень зазнала також нежитлова будівля в іншому районі міста.

"Всі оперативні та екстрені служби вже працюють на місцях", — зазначив Лисак.

Інформація щодо постраждалих внаслідок масованого удару по Одесі уточнюється.

Нагадаємо, увечері 18 березня в ОВА повідомили, що росіяни "Шахедом" атакували будівлю Головного управління СБУ у Львівській області, внаслідок чого відомо про руйнування.

Також вранці 18 березня росіяни атакували безпілотником будівлю ТЦК у Сумах, яка зазнала значних ушкоджень.