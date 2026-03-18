Є руйнування: на Львівщині російський "Шахед" влучив по будівлі СБУ, — ОВА

Під час повітряної атаки 18 березня ворожий безпілотник влучив по будівлі Головного управління Служби безпеки України у Львівській області. У Львові пролунали вибухи на тлі атаки "Шахеда".

Внаслідок влучання сталися руйнування, інформації про постраждалих на момент публікації не надходило. Про це увечері повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Ворожий безпілотник атакував Головне Управління СБУ у Львівській області. Є руйнування", — йдеться у повідомленні.

Інша інформація про наслідки удару по будівлі СБУ на Львівщині уточнюється.

