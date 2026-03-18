Есть разрушения: на Львовщине российский "Шахед" попал по зданию СБУ, — ОВА

Во время воздушной атаки 18 марта вражеский беспилотник попал по зданию Главного управления Службы безопасности Украины во Львовской области. Во Львове прогремели взрывы на фоне атаки "Шахеда".

В результате попадания произошли разрушения, информации о пострадавших на момент публикации не поступало. Об этом вечером сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Вражеский беспилотник атаковал Главное управление СБУ во Львовской области. Есть разрушения", — говорится в сообщении.

Другая информация о последствиях удара по зданию СБУ на Львовщине уточняется.

Взрывы во Львове — что известно

Около 22:10 часов мэр Львова Андрей Садовый предупредил о движении вражеского дрона в направлении города. Через несколько минут "Суспільне" сообщило о звуках взрывов во Львове.

Председатель ОВА вскоре подтвердил атаку "Шахеда" на Львов. По информации Максима Козицкого, предварительно, обошлось без пострадавших в результате атаки, на место попадания были направлены профильные службы.

Відео дня

По состоянию на 23:00 часов во Львове обнаруживают обломки вражеского беспилотника, информировал Козицкий. Людей призывают ни в коем случае не приближаться к ним и при обнаружении звонить в ГСЧС и полицию.

Новость дополняется...

Напомним, 18 марта Сумская ОГА сообщила, что россияне во время атаки дронов попали по зданию ТЦК в Сумах.

Также 17 марта в Черниговском районе российский "Шахед" атаковал здание ТЦК.