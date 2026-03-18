В Одессе прогремела серия взрывов: россияне запустили на город десятки "Шахедов" (видео)

Поздно вечером 18 марта россияне массированно запустили по Одессе ударные беспилотники. В городе прогремела серия взрывов, местные СМИ сообщают о попадании БпЛА по жилой многоэтажке.

По информации мониторинговых каналов, враг направил на Одессу около 20 "Шахедов". Фокус собрал, что известно о массированной атаке на город.

Около 23:40 часов мониторинговые каналы предупредили о движении не менее 15 вражеских дронов из акватории Черного моря курсом на Одессу. Вскоре количество "Шахедов", которые двигались на город, возросло до более 20.

Около 23:40 корреспондент Фокуса сообщил о взрывах в Одессе.

Председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер написал, что в городе работают силы противовоздушной обороны по вражеским целям в небе. Чиновник призвал жителей находиться в укрытиях.

Відео дня

"Прошу жителей Одессы находиться в безопасных местах! Работает ПВО!", — говорится в сообщении ОГА.

Около полуночи одесское медиа "Думская" сообщило, что в городе вражеский дрон попал по многоэтажке жилого комплекса. На кадрах, которые распространили СМИ, видно пожар на верхнем этаже здания. Официальной информации об этом на тот момент не было.

По состоянию на 00:30 часов повреждения жилой многоэтажки в результате атаки на Одессу подтверждены. Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак информировал, что повреждения получили также нежилое здание в другом районе города.

"Все оперативные и экстренные службы уже работают на местах", — отметил Лысак.

Информация о пострадавших в результате массированного удара по Одессе уточняется.

Напомним, вечером 18 марта в ОВА сообщили, что россияне "Шахедом" атаковали здание Главного управления СБУ во Львовской области, в результате чего известно о разрушениях.

Также утром 18 марта россияне атаковали беспилотником здание ТЦК в Сумах, которое получило значительные повреждения.