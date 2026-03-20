ЗС РФ вдарили по приватних будинках на Запоріжжі: є загиблі та поранені, деталі (відео)

У ніч на 20 березня російські війська завдали удару по Запорізькому району, внаслідок чого зруйнували приватні будинки місцевих мешканців.

Одна жінка загинула, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Вночі росіяни атакували Запорізький район. Завдали два удари, внаслідок яких зруйновані приватні будинки", — написав Федоров, оприлюднивши відео наслідків ворожого обстрілу.

На кадрах видно пожежу, що спалахнула на місці приватного помістя після російського удару, а також зруйновані будівлі та авто, що було припарковане на подвір'ї.

"Загинула 30-річна жінка, а 48-річний чоловік та 10-річний хлопчик зазнали поранень", — зазначив Федоров.

Чим саме було завдано удар по Запорізькому району не уточнюється.

Відео дня

Нагадаємо, надвечір 19 березня росіяни атакували "Шахедами" Харків, внаслідок чого постраждав навчальний заклад.

Фокус також писав про те, що пізно ввечері 18 березня росіяни масовано запустили по Одесі ударні безпілотники.