Россия нанесла удар по "Новой почте" в Запорожье: много пострадавших, подробности (фото, видео)

Во время атаки на работе находились 8 работников. Шестеро получили контузии.

Об этом сообщил Иван Федоров, председатель Запорожской ОГА. Воздушная тревога продолжалась почти всю ночь. В ОВА сообщали об угрозе применения управляемых авиационных бомб и беспилотников.

"Количество пострадавших увеличилось до 8 человек. Шесть сотрудников получили контузию. Состояние еще двух человек медики оценивают как средней тяжести", — написал он в 7.25, когда количество пострадавших возросло.

Около шести утра Федоров сообщил, что в городе были слышны взрывы, а впоследствии стало известно и о трех раненых. На фото и видео с места происшествия видно, что взрыв был такой силы, что повредил даже массивное бетонное укрытие.

Глава ОВА также опубликовал сводку за сутки.

Один человек погиб, десять — ранены в результате вражеских атак на Запорожье.

Всего в течение суток оккупанты нанесли 814 ударов по 35 населенным пунктам Запорожской области.

Войска рф совершили 20 авиаударов по Беленькому, Любицкому, Лесному, Заливному, Гуляйпольскому, Долинке, Новоселовке, Копаням, Воздвижовке, Волшебному.

466 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Новониколаевку, Кушугум, Новоивановку, Беленькое, Новоалександровку, Степногорск, Приморское, Лукьяновское, Павловку, Степное, Малые Щербаки, Гуляйполе, Железнодорожное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное, Белогорье, Мирное, Горькое, Зеленое, Варваровку, Доброполье, Прилуки, Цветково.

Зафиксировано 5 обстрелов из РСЗО по Железнодорожному, Варваровке и Мирному.

323 артиллерийских удара пришлись по Степногорску, Приморскому, Лукьяновскому, Степному, Павловке, Малым Щербакам, Гуляйполю, Железнодорожному, Щербакам, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Чаривному, Белогорью, Варваровке, Зеленому, Доброполью и Прилукам.

"Поступило 81 сообщение о повреждении жилья, объектов инфраструктуры и автомобилей", — резюмировал глава ОГА.

