Наступления не будет: украинские военные сорвали планы ВС РФ в марте, — Зеленский

Украинские Силы обороны сорвали реализацию стратегического наступления российских войск, которое командование РФ планировало провести в марте. Хотя российская армия продолжает атаковать украинские позиции, масштаб и интенсивность боевых действий оказались значительно ниже, чем ожидало российское руководство.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного вечернего обращения 16 марта, украинские военные сорвали планы российского командования по проведению масштабной наступательной операции в этом месяце. По его словам, российские подразделения и в дальнейшем осуществляют штурмовые действия на разных участках фронта, однако интенсивность атак и общий масштаб противостояния не соответствуют тем ожиданиям, которые российские военные обещали своему политическому руководству.

Президент подчеркнул, что успешная оборона украинских позиций имеет важное значение не только для ситуации на фронте, но и для дипломатической работы Украины. По его словам, устойчивость Сил обороны укрепляет позиции государства во взаимодействии с международными партнерами и способствует дальнейшей поддержке Украины со стороны союзников.

"Это важно, ведь наша сила на фронте — это сила всех украинских позиций, нашего общения с миром, дипломатии и способности международного сообщества оставаться с Украиной, несмотря на любые вызовы. Я благодарен каждому подразделению, которое держит оборону на Донецком направлении, а также всем, кто защищает Украину в Харьковской области и на границе Сумщины. Важным остается и Запорожское направление: россияне пытаются там усиливать свои силы, но наши военные их уничтожают", — подчеркнул президент.

Глава государства также выразил благодарность всем составляющим Сил обороны Украины — десантно-штурмовым войскам, пехоте, подразделениям беспилотных систем, артиллерии, разведке и силам специальных операций.

Президент добавил, что в этот день провел разговор с Главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским, во время которого обсуждалась текущая ситуация на фронте.

"Есть за что отметить украинских воинов, молодцы ребята", — отметил он.

До этого в интервью изданию CNN Владимир Зеленский рассказывал, что украинским Силам обороны удалось освободить более 434 квадратных километров территории в результате успешных контрнаступательных операций. Президент подчеркнул, что благодаря этим действиям удалось сорвать планируемое масштабное наступление российских войск на юге Украины и нанести врагу значительные потери.

Кроме того, как рассказывал военный эксперт Павел Нарожный, основными причинами, по которым Россия вряд ли сможет начать весенне-летнее наступление в ближайшее время, являются неблагоприятные погодные условия, недостаток подготовленных резервов и значительные потери личного состава. Поэтому противник вынужден удерживать большие силы на ключевых направлениях, а масштабная операция может стать реальной только при благоприятных условиях и накоплении достаточной группировки войск.