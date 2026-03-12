Весенне-летнее наступление РФ сорвалось: эксперт рассказал, почему врагу сложно вести боевые действия

Российские военные вряд ли смогут начать свое весенне-летнее наступление в ближайшее время, и это обусловлено, прежде всего, неблагоприятными погодными условиями и значительной нехваткой резервов.

В частности, военный эксперт Павел Нарожный в эфире Radio NV объяснил, что для эффективной наступательной операции России нужны одновременно благоприятные сухие условия, достаточное количество войска и сформированный "ударный кулак", чего сейчас, к сожалению для них, нет.

По его словам, в текущих условиях ведение боевых действий практически невозможно: лопата, воткнутая в окоп, мгновенно наполняется водой, а это делает передвижение личного состава и техники чрезвычайно сложным. Соответственно, эксперт не считает реалистичными прогнозы о начале наступления уже в марте. По его словам, масштабная операция может начаться только в конце апреля или в начале мая, когда установится длительная сухая погода, ветер высушит почву, а солнце будет способствовать передвижению техники.

Он также подчеркнул, что для начала наступления Россия должна сосредоточить достаточную группировку войск на конкретном направлении. Однако сейчас таких сил нет. Кроме того, Нарожный напомнил, что во время наступления на Сумщине было задействовано около 60-70 тысяч военнослужащих, а сейчас подобной группировки нет, и признаков формирования большого "кулака" под наступление пока не наблюдается.

Стратегически важные направления фронта, в частности участок Покровск-Мирноград, ныне удерживают мощные подразделения Вооруженных сил Украины. Здесь оборону держат 38-я бригада морской пехоты и подразделения 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск. Поэтому российская армия вынуждена оставлять на этом участке около 100 тысяч военных и не может перебрасывать их на другие направления для наступления.

Нарожный также прокомментировал соотношение потерь РФ, о котором говорил президент Владимир Зеленский — 62% погибших и 38% раненых. По его словам, это связано со сложной эвакуацией раненых из-за работы украинских дронов и постоянных артиллерийских ударов. В результате даже легко раненые российские солдаты часто не получают помощи, их состояние ухудшается, и командование фактически списывает таких бойцов.

Кроме того, новые мобилизованные подразделения РФ имеют низкий уровень подготовки. Если раньше на фронт шли люди, которых мотивировали деньги, то теперь среди новобранцев все больше представителей бедных социальных групп. Так, из-за слабой подготовки они не всегда способны эффективно выполнять боевые задачи, что снижает наступательный потенциал российской армии.

Эксперт отмечает, что контратаки ВСУ могут серьезно осложнить планы России на весенне-летнее наступление. Пока же враг вынужден держать значительные силы на ключевых направлениях, чтобы избежать прорыва, поэтому не могут перебрасывать войска на другие участки фронта.

По его мнению, нехватка подготовленной пехоты, ограниченные резервы и большие потери делают масштабное наступление РФ маловероятным в ближайшее время, и такие планы придется отложить до накопления сил и более благоприятных условий.

Ранее аналитики ISW отмечали, что серия контратак Вооруженных сил Украины в Запорожской области заставила российские подразделения остановить продвижение и отступать с позиций. В частности, именно эти действия сорвали планы России по весенне-летнему наступлению 2026 года и сделали реалистичное продвижение на город Запорожье практически невозможным.

Также Фокус писал, что подразделения ВС РФ на границе Сумской и Харьковской областей проникли в приграничные села и создали 20-километровую "буферную зону", чтобы отвлекать украинские силы. На трех основных участках границы — возле Краснополья, Большой Писаревки и Золочева — зафиксировано 12 точек проникновения, а наступления на Сумы и Харьков этим летом не ожидается.