Битва за юг Украины: контратаки ВСУ сорвали планы Кремля на весенне-летнее наступление, — ISW

Украинские войска проводят серию контратак в Запорожской области, которые заставляют российские подразделения останавливать продвижение и отступать с позиций. Эти действия имеют не только тактические, но и стратегические последствия. Они сорвали планы России по большой наступательной кампании весной и летом 2026 года.

Украинские войска успешно контратакуют не только на направлениях Александровка и Гуляйполе, но и в западной Запорожской области, сообщили аналитики Института изучения войны (ISW). Эти контратаки создают тактические, оперативные и стратегические последствия, которые срывают план наступательной кампании России на весну-лето 2026 года.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 9 марта сообщил, что российская группировка войск "Днепр" практически остановила свое продвижение вблизи Орехова и в районе к югу от города Запорожье, к западу от Орехова.

Контратаки ВСУ на юге остановили продвижение российских войск

"Украинские войска начали контратаки на востоке Запорожской области и на юге Днепропетровской области и вернули утраченную территорию в конце января — непосредственно перед тем, как украинские войска усилили наступательную активность на западе Запорожской области", — отметили аналитики ISW.

Российское командование надеялось, что продвижение на гуляйпольском направлении дополнит продвижение войск РФ вблизи Орехова. Это, в свою очередь, позволит армии оккупантов продвигаться к Орехову с востока и запада, а затем — к самому городу Запорожье. Войска врага начали относительно быстро продвигаться на гуляйпольском и александровском направлениях в конце октября и в начале ноября 2025 года.

"Российское военное командование, вероятно, надеялось использовать эти достижения, чтобы обеспечить российское наступление на Орехов с востока и запада, что позволило бы российским войскам обойти хорошо укрепленные оборонительные линии Украины в Запорожской области. Контратаки Украины в направлениях Гуляйполя и Александровки в конце января значительно усложнили планы России по быстрому продвижению к Орехову, а затем к городу Запорожье с востока", — указали представители ISW.

Карта DeepState

Украинские контратаки подрывают планы России по весенне-летнему наступлению

Российские войска пытались продолжать свое продвижение без надлежащей консолидации, что позволило украинским войскам осуществлять контратаки. Способность ВСУ воспользоваться этой российской ошибкой лишила Кремль начальных наступательных позиций, с которых он намеревался начать летнее наступление. Это делает нереалистичной целью достижение армией РФ города Запорожье.

Украинские контратаки на направлениях Александровки, Гуляйполя и Запорожской области вызвали каскадные последствия и на других участках фронта. Это показывает, насколько на самом деле ограничена в своих возможностях структура российских сил в Украине, считают аналитики ISW.

"Решение российского командования передислоцировать силы из Донецкой области в Запорожскую область может помешать планам весенне-летнего наступления Кремля в 2026 году против крепостного пояса Украины. Тот факт, что серия украинских тактических контратак заставляет Россию принимать решения оперативного и стратегического уровня, свидетельствует о том, что российские силы очень растянуты", — сделали вывод эксперты ISW.

Напомним, что в Генштабе подтвердили проведение и продолжение контрнаступательных действий ВСУ на границе Днепропетровской и Запорожской областей. В результате успешных спецопераций украинским военным удалось оттеснить подразделения войск РФ с ранее занятых позиций на территории Днепропетровщины.

Ранее мы также информировали, что на государственной границе Украины российские войска активизировали свои действия. Они расширили контроль над новыми населенными пунктами и важными стратегическими участками. Такая активность создает дополнительные риски для безопасности местного населения и усложняет оборонительные задачи для украинских подразделений.