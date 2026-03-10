Битва за південь України: контратаки ЗСУ зірвали плани Кремля на весняно-літній наступ, — ISW

Українські війська проводять серію контратак у Запорізькій області, які змушують російські підрозділи зупиняти просування і відступати з позицій. Ці дії мають не лише тактичні, а й стратегічні наслідки. Вони зірвали плани Росії щодо великої наступальної кампанії навесні та влітку 2026 року.

Українські війська успішно контратакують не лише на напрямках Олександрівка та Гуляйполе, а й у західній Запорізькій області, повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Ці контратаки створюють тактичні, оперативні та стратегічні наслідки, які зривають план наступальної кампанії Росії на весну-літо 2026 року.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 9 березня повідомив, що російське угруповання військ "Дніпро" практично зупинило своє просування поблизу Оріхова та в районі на південь від міста Запоріжжя, на захід від Оріхова.

Контратаки ЗСУ на півдні зупинили просування російських військ

"Українські війська розпочали контратаки на сході Запорізької області та на півдні Дніпропетровської області і повернули втрачену територію наприкінці січня — безпосередньо перед тим, як українські війська посилили наступальну активність на заході Запорізької області", — зазначили аналітики ISW.

Російське командування сподівалося, що просування на гуляйпольському напрямку доповнить просування військ РФ поблизу Оріхова. Це, у свою чергу, дозволить армії окупантів просуватися до Оріхова зі сходу та заходу, а згодом — до самого міста Запоріжжя. Війська ворога почали відносно швидко просуватися на гуляйпольському та олександрівському напрямках наприкінці жовтня та на початку листопада 2025 року.

"Російське військове командування, ймовірно, сподівалося використати ці досягнення, щоб забезпечити російський наступ на Оріхів зі сходу та заходу, що дозволило б російським військам обійти добре укріплені оборонні лінії України в Запорізькій області. Контратаки України в напрямках Гуляйполя та Олександрівки наприкінці січня значно ускладнили плани Росії щодо швидкого просування до Оріхова, а потім до міста Запоріжжя зі сходу", — вказали представники ISW.

DeepState Map

Українські контратаки підривають плани Росії щодо весняно-літнього наступу

Російські війська намагалися продовжувати своє просування без належної консолідації, що дозволило українським військам здійснювати контратаки. Здатність ЗСУ скористатися цією російською помилкою позбавила Кремль початкових наступальних позицій, з яких він мав намір розпочати літній наступ. Це робить нереалістичною метою досягнення армією РФ міста Запоріжжя.

Українські контратаки на напрямках Олександрівки, Гуляйполя та Запорізької області спричинили каскадні наслідки і на інших ділянках фронту. Це показує, наскільки насправді обмежена у своїх можливостях структура російських сил в Україні, вважають аналітики ISW.

"Рішення російського командування передислокувати сили з Донецької області до Запорізької області може перешкодити планам весняно-літнього наступу Кремля у 2026 році проти фортечного поясу України. Той факт, що серія українських тактичних контратак змушує Росію приймати рішення оперативного та стратегічного рівня, свідчить про те, що російські сили дуже розтягнуті", — зробили висновок експерти ISW.

Нагадаємо, що у Генштабі підтвердили проведення та продовження контрнаступальних дій ЗСУ на межі Дніпропетровської та Запорізької областей. У результаті успішних спецоперацій українським військовим вдалося відтиснути підрозділи військ РФ з раніше зайнятих позицій на території Дніпропетровщини.

