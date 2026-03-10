Не наступление на Сумы: зачем ВС РФ "откусывают" села на границе двух областей, — Драпатый (карта)

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, которые действуют на границе Сумской и также Харьковской области, имеют особую задачу по созданию "буферной зоны" и для отвлечения украинских сил, сказал командующий Группировки объединенных сил Михаил Драпатий. Россияне действуют батальонами и ротами, которые проникают в приграничные украинские села. Сколько угрожающих зон появилось на карте и какова цель российского командования на 2026 год?

На границе Сумской области действуют подразделения группировки "Север" ВС РФ, которые пытаются создать полосу контроля шириной в 20 км вдоль границы в Сумской и Харьковской областях, пояснил Драпатый в интервью медиа "Украинская правда". По его словам, скорее всего, летом 2026 года не будет наступления на Сумы и Харьков, поскольку задача противника — "буферная зона" и отвлекающие боевые действия.

На основе заявления Драпатого на УП создали инфографику, которая показывает возможную конфигурацию 20-километровой "буферной зоны" в Сумской и Харьковской областях. Видим, что она тянется от Купянска на востоке до, условно, Глухова-Путивля на северо-востоке. Между тем представитель командования сказал, что на сегодня насчитывается 12 точек проникновения штурмовых рот и батальонов ВС РФ. Также уточняется, что это происходит на трех основных участках границы — возле Краснополья, Большая Писаревка, Золочев.

Наступление РФ — как будет проходить "буферная зона" в Сумской и Харьковской областях, УП Фото: Украинская правда

Драпатый добавил, что учитывая планы ВС РФ, "откусывающие" приграничные украинские села, следовало бы усилить подразделения Сил обороны, которые держат соответствующие участки на востоке, говорится в статье. Уточняется, что речь не идет о "второстепенном фронте" или намеренном оттягивании украинских подразделений. По словам представителя Генштаба, группировка "Север" получила задание создать "зону влияния" и постепенно его выполняет.

Наступление РФ — что происходит в Сумской области

Отметим, Фокус писал о ситуации в Сумской области, в которой 6 марта появились новые красные и серые зоны. В частности, аналитики проекта DeepState сообщили о стремительном росте оккупированной территории в районе села Покровка, а медиа — о депортации почти 20 украинцев из села Сопич, осуществленное россиянами. Кроме того, на карте линии фронта заметен рост количества участков, на которых появились ВС РФ после активизации, ориентировочно, с декабря 2025 года. Сначала стало известно о потере села Грабовское, из которого также вывезли гражданских, а также украинских военных, попавших в плен. Другие точки, в которых заметили противника, — это Комаровка, Харьковка, Александрия (напротив Гуево), около российского Кучерива, в районе украинских сел Степок, Покровка, Грабовское.

Наступление РФ — прорывы россиян в Сумской области, DeepState, 6-10 марта Фото: DeepState

Между тем 9 марта аналитики DeepState также написали об изменении ситуации в Сумской области. По оценке проекта, на границе этой области все больше появляется участков, на которые проникли подразделения ВС РФ.

