Не наступ на Суми: навіщо ЗС РФ "відкушують" села на кордоні двох областей, — Драпатий (карта)

Підрозділи Збройних сил Російської Федерації, які діють на кордоні Сумської й також Харківської області, мають особливе завдання зі створення "буферної зони" та задля відволікання українських сил, сказав командувач Угруповання об'єднаних сил Михайло Драпатий. Росіяни діють батальйонами та ротами, які проникають у прикордонні українські села. Скільки загрозливих зон з'явилось на карті та яка мета російського командування на 2026 рік?

На кордоні Сумської області діють підрозділи угрупування "Сєвєр" ЗС РФ, які намагаються створити смугу контрою шириною у 20 км вздовж кордону в Сумській та Харківській областях, пояснив Драпатий в інтерв'ю медіа "Українська правда". З його слів, найімовірніше, влітку 2026 року не буде наступу на суми та Харків, оскільки задача противника — "буферна зона" та відволікаючі бойові дії.

На основі заяви Драпатого на УП створили інфографіку, яка показує можливу конфігурацію 20-кілометрової "буферної зони" в Сумській та Харківській областях. Бачимо, що вона тягнеться від Куп'янська на сході до, умовно, Глухова-Путивля на північному сході. Тим часом представник командування сказав, що на сьогодні нараховується 12 точок проникнення штурмових рот та батальйонів ЗС РФ. Також уточнюється, що це відбувається на трьох основних ділянках кордону — біля Краснопілля, Велика Писарівка, Золочів.

Наступ РФ — як проходитиме "буферна зона" в Сумській та Харківській областях, УП Фото: Українська правда

Драпатий додав, що з огляду на плани ЗС РФ, які "відкушують" прикордонні українські села, варто було б посилити підрозділи Сил оборони, які тримають відповідні ділянки на сході, ідеться у статті. Уточнюється, що не ідеться про "другорядний фронт" чи навмисне відтягування українських підрозділів. Зі слів представника Генштабу, угрупування "Сєвєр" отримало завдання для створення "зони впливу" і поступово його виконує.

Наступ РФ — що відбувається в Сумській області

Зазначимо, Фокус писав про ситуацію в Сумській області, у якій 6 березня з'явились нові червоні та сірі зони. Зокрема, аналітики проєкту DeepState повідомили про стрімке зростання окупованої території у районі села Покровка, а медіа — про депортування майже 20 українців з села Сопич, яке здійснили росіяни. Крім того, на карті лінії фронту помітно зростання кількості ділянок, на яких зафіксували появу ЗС РФ після активізації, орієнтовно, з грудня 2025 року. Спершу стало свідомо про втрату села Грабовське, з якого також вивезли цивільних, і також українських військових, які потрапили в полон. Інші точки, в яких помітили противника, — це Комарівка, Харківка, Олександрія (навпроти Гуєво), біля російського Кучеріва, Степок, Покровка, Грабовське.

Наступ РФ — прориви росіян в Сумській області, DeepState, 6-10 березня Фото: DeepState

Тим часом 9 березня аналітики DeepState також написали про зміну ситуації у Сумській області. За оцінкою проєкту, на кордоні цієї області де все більше з'являється ділянок, на які проникли підрозділи ЗС РФ.

Нагадуємо, 10 березня з'явилась заява представника Генштабу ЗСУ Олександра Комаренко, який розповів про українські успіхи у Дніпропетровській області.