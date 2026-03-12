Весняно-літній наступ РФ зірвався: експерт розповів, чому ворогу складно вести бойові дії

Російські військові навряд чи зможуть розпочати свій весняно-літній наступ у найближчий час, і це зумовлено, перш за все, несприятливими погодними умовами та значною нестачею резервів.

Зокрема, військовий експерт Павло Нарожний у ефірі Radio NV пояснив, що для ефективної наступальної операції Росії потрібні одночасно сприятливі сухі умови, достатня кількість війська та сформований "ударний кулак", чого наразі, на жаль для них, немає.

За його словами, у поточних умовах ведення бойових дій практично неможливе: лопата, встромлена в окоп, миттєво наповнюється водою, а це робить пересування особового складу та техніки надзвичайно складним. Відповідно, експерт не вважає реалістичними прогнози про початок наступу вже в березні. За його словами, масштабна операція може розпочатися лише наприкінці квітня або на початку травня, коли встановиться тривала суха погода, вітер висушить ґрунт, а сонце сприятиме пересуванню техніки.

Він також підкреслив, що для початку наступу Росія повинна зосередити достатнє угруповання військ на конкретному напрямку. Проте наразі таких сил немає. Крім того, Нарожний нагадав, що під час наступу на Сумщині було задіяно близько 60–70 тисяч військовослужбовців, а зараз подібного угруповання немає, і ознак формування великого "кулака" під наступ поки що не спостерігається.

Стратегічно важливі напрямки фронту, зокрема ділянку Покровськ–Мирноград, нині утримують потужні підрозділи Збройних сил України. Тут оборону тримають 38-ма бригада морської піхоти та підрозділи 7-го корпусу Десантно-штурмових військ. Через це російська армія змушена залишати на цій ділянці близько 100 тисяч військових і не може перекидати їх на інші напрямки для наступу.

Нарожний також прокоментував співвідношення втрат РФ, про яке говорив президент Володимир Зеленський — 62% загиблих і 38% поранених. За його словами, це пов’язано зі складною евакуацією поранених через роботу українських дронів і постійні артилерійські удари. У результаті навіть легко поранені російські солдати часто не отримують допомоги, їхній стан погіршується, і командування фактично списує таких бійців.

Крім того, нові мобілізовані підрозділи РФ мають низький рівень підготовки. Якщо раніше на фронт йшли люди, яких мотивували гроші, то тепер серед новобранців дедалі більше представників бідних соціальних груп. Так, через слабку підготовку вони не завжди здатні ефективно виконувати бойові завдання, що знижує наступальний потенціал російської армії.

Експерт зазначає, що контратаки ЗСУ можуть серйозно ускладнити плани Росії на весняно-літній наступ. Наразі ж ворог змушений тримати значні сили на ключових напрямках, щоб уникнути прориву, тому не можуть перекидати війська на інші ділянки фронту.

На його думку, нестача підготовленої піхоти, обмежені резерви та великі втрати роблять масштабний наступ РФ малоймовірним найближчим часом, і такі плани доведеться відкласти до накопичення сил і сприятливіших умов.

Раніше аналітики ISW зазначали, що серія контратак Збройних сил України у Запорізькій області змусила російські підрозділи зупинити просування та відступати з позицій. Зокрема, саме ці дії зірвали плани Росії щодо весняно-літнього наступу 2026 року та зробили реалістичне просування на місто Запоріжжя практично неможливим.

Також Фокус писав, що підрозділи ЗС РФ на кордоні Сумської та Харківської областей проникли в прикордонні села та створили 20-кілометрову "буферну зону", щоб відволікати українські сили. На трьох основних ділянках кордону — біля Краснопілля, Великої Писарівки та Золочева — зафіксовано 12 точок проникнення, а наступу на Суми та Харків цього літа не очікують.