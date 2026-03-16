Наступу не буде: українські військові зірвали плани ЗС РФ у березні, — Зеленський

Українські Сили оборони зірвали реалізацію стратегічного наступу російських військ, який командування РФ планувало провести у березні. Хоча російська армія продовжує атакувати українські позиції, масштаб і інтенсивність бойових дій виявилися значно нижчими, ніж очікувало російське керівництво.

Як заявив президент України Володимир Зеленський під час традиційного вечірнього звернення 16 березня, українські військові зірвали плани російського командування щодо проведення масштабної наступальної операції цього місяця. За його словами, російські підрозділи й надалі здійснюють штурмові дії на різних ділянках фронту, однак інтенсивність атак та загальний масштаб протистояння не відповідають тим очікуванням, які російські військові обіцяли своєму політичному керівництву.

Президент наголосив, що успішна оборона українських позицій має важливе значення не лише для ситуації на фронті, а й для дипломатичної роботи України. За його словами, стійкість Сил оборони зміцнює позиції держави у взаємодії з міжнародними партнерами та сприяє подальшій підтримці України з боку союзників.

"Це важливо, адже наша сила на фронті — це сила всіх українських позицій, нашого спілкування зі світом, дипломатії та здатності міжнародної спільноти залишатися з Україною, попри будь-які виклики. Я вдячний кожному підрозділу, який тримає оборону на Донецькому напрямку, а також усім, хто захищає Україну в Харківській області та на прикордонні Сумщини. Важливим залишається і Запорізький напрямок: росіяни намагаються там посилювати свої сили, але наші військові їх знищують", — наголосив президент.

Глава держави також висловив подяку всім складовим Сил оборони України — десантно-штурмовим військам, піхоті, підрозділам безпілотних систем, артилерії, розвідці та силам спеціальних операцій.

Президент додав, що цього дня провів розмову з Головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським, під час якої обговорювалася поточна ситуація на фронті.

"Є за що відзначити українських воїнів, молодці хлопці", — зауважив він.

До цього в інтерв’ю виданню CNN Володимир Зеленський розповідав, що українським Силам оборони вдалося звільнити понад 434 квадратні кілометри території внаслідок успішних контрнаступальних операцій. Президент підкреслив, що завдяки цим діям вдалося зірвати планований масштабний наступ російських військ на півдні України та завдати ворогу значних втрат.

Крім того, як розповідав військовий експерт Павло Нарожний, основними причинами, через які Росія навряд чи зможе розпочати весняно-літній наступ у найближчий час, є несприятливі погодні умови, нестача підготовлених резервів та значні втрати особового складу. Через це противник змушений утримувати великі сили на ключових напрямках, а масштабна операція може стати реальною лише за сприятливих умов та накопичення достатнього угруповання військ.