Росія завдала удару по "Новій пошті" в Запоріжжі: багато постраждалих, подробиці (фото, відео)

Під час атаки на роботі перебували 8 працівників. Шестеро отримали контузії.

Про це повідомив Іван Федоров, голова Запорізької ОВА. Повітряна тривога тривала майже всю ніч. В ОВА повідомляли про загрозу застосування керованих авіаційних бомб та беспілотників.

"Кількість постраждалих збільшилась до 8 людей. Шість співробітників отримали контузію. Стан ще двох людей медики оцінюють як середньої тяжкості", — написав він о 7.25, коли кількість постраждалих зросла.

Близько шостої ранку Федоров повідомив, що в місті було чути вибухи, а згодом стало відомо і про трьох поранених. На фото та відео з міста події видно, що вибух був такої сили, що пошкодив навіть масивне бетонне укриття.

Голова ОВА також опублікував зведення за добу.

Одна людина загинула, десять — поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 814 ударів по 35 населених пунктах Запорізької області.

Війська рф здійснили 20 авіаударів по Біленькому, Любицькому, Лісному, Заливному, Гуляйпільському, Долинці, Новоселівці, Копанях, Воздвижівці, Чарівному.

466 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Новомиколаївку, Кушугум, Новоіванівку, Біленьке, Новоолександрівку, Степногірськ, Приморське, Лук’янівське, Павлівку, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Мирне, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Цвіткове.

Зафіксовано 5 обстрілів з РСЗВ по Залізничному, Варварівці та Мирному.

323 артилерійських удари прийшлися по Степногірську, Приморському, Лук’янівському, Степовому, Павлівці, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Варварівці, Зеленому, Добропіллю та Прилуках.

"Надійшло 81 повідомлення про пошкодження житла, об’єктів інфраструктури та автівок", — резюмував голова ОВА.

