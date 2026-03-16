Без оголошення повітряної тривоги: у Львові пролунали вибухи, деталі (відео)

16 березня ввечері у Львові було чути потужні вибухи в кількох районах міста. Попередньо повідомляють про вибух автобуса.

Місцеві Telegram-канали уточнюють, що епіцентр події знаходився на Галицькому перехресті. Зараз відомості про постраждалих та пошкодження уточнюються.

"Пекельне полумʼя охопило весь автобус на Галицькому перехрестя", — пише Telegram-канал "Типовий Львів".

Мер міста Андрій Садовий на своїй сторінці в Telegram підтвердив факт вибуху та пояснив, що на одній зі стоянок загорівся автобус, який не є громадським транспортом. Поки що інформації про постраждалих немає, але деталі події уточнюються.

Варто зауважити, що на момент написання цієї новини офіційної інформації від поліції Львівської області або рятувальників про наслідки пожежі не надходило.

Відео дня

Вибухи у Львові 22 лютого — що стало причиною

Нагадаємо, що після опівночі 22 лютого у Львові пролунали два потужні вибухи: перший — у Личаківському районі, другий — близько 00:45 у центрі міста, поблизу ТЦ "Магнус" на вулиці Шпитальній. Вибухи були настільки сильними, що їх чули у всіх районах міста, після чого на місце прибули численні правоохоронці та медики.

Згодом стало відомо, що вибухи у Львові після опівночі 22 лютого були наслідком теракту, в результаті якого загинула поліціянтка, а щонайменше 14 людей отримали поранення та були госпіталізовані.

Також Фокус писав, що поліцейські затримали ймовірну виконавицю теракту в Львові 22 лютого, яка приїхала з іншого регіону України та намагалася покинути Львівщину після скоєння злочину. За попередніми даними, жінка самостійно виготовила вибухівку під керівництвом онлайн-кураторів ФСБ, а нині встановлюють її можливі зв’язки з цією спецслужбою.