Російські БпЛА атакували Запоріжжя: у місті чути вибухи, а у одному з районів є задимлення

21 березня вдень російські війська атакували Запоріжжя, у місті пролунали вибухи та зафіксували задимлення в одному з районів. Ба більше, під ворожим ударом в цей час опинилася критична інфраструктура, тому у частині міста можливі перебої з електропостачанням.

Як повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров на своїй сторінці в Telegram, російські сили здійснили атаку на обласний центр. Під час обстрілу в регіональному центрі лунали вибухи, в одному з районів піднявся дим.

"У місті лунають вибухи, є задимлення в одному із районів. Працюює ППО. Повітряна тривога оголошена по всій території області. Будьте обережні. Бережіть себе та своїх близьких", — написав Федоров.

Місцеві пабліки також повідомляли про сильну пожежу в місті та значне збільшення диму. Ба більше, у деяких районах спостерігаються перебої з електропостачанням.

Кадри наслідків удару російського БпЛА у Запоріжжі

Варто зауважити, що повітряну тривогу по всій території області оголосили близько 16:00, тоді ж посадовець попередив про загрозу застосування ударних безпілотників.

Згодом Федоров уточнив, російські війська завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури регіону. У деяких районах можливі перебої з електропостачанням. Вибухова хвиля пошкодила вікна у прилеглих будівлях. За попередніми даними, постраждалих немає, а вже близько 16:30 в області оголосили відбій повітряної тривоги.

Вже приблизно о 16:40 загроза у місті відновилася. Цього разу повітряні сили зафіксували активність ворожої тактичної авіації поблизу Запорізької області, а через десять хвилин начальник Запорізької ОВА попередив про можливе застосування ворогом керованих авіаційних бомб.

Нагадаємо, що у ніч на 20 березня російські війська завдали удару по Запорізькому району, внаслідок чого зруйнували приватні будинки місцевих мешканців.

Також Фокус писав, що у ніч на 17 березня ЗС РФ завдали удару балістичними ракетами по терміналу логістичного оператора в Запоріжжі. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що шість працівників зазнали контузії, ще двоє отримали поранення середньої тяжкості.