Россияне в Одесской области атаковали два гражданских судна с зерном (фото)

Гражданские коммерческие суда под флагами Палау и Барбадоса стояли у причалов и были загружены зерном. Также были повреждены здания и пострадали два человека.

О результатах обстрела сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер. Воздушная тревога прозвучала после часа ночи. Около 7 часов утра сообщили о сиренах в Белгород-Днестровском и Измаильском районах.

Пострадали два человека, также разрушены административные здания, зерновой бункер и портовое оборудование. Пожары спасатели оперативно ликвидировали.

Воздушные силы Украины впоследствии сообщили, что оккупанты ночью запустили по Украине 156 дронов, около 90 из них — "Шахеды".

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 133 вражеских БпЛА.

"Есть попадание 19 ударных дронов на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях", — сообщили в Воздушных силах.

По состоянию на 8 часов утра атака россиян все еще продолжалась, в воздушном пространстве Украины наблюдается несколько вражеских беспилотников.

Напомним, накануне россияне атаковали три района Одессы. Три человека пострадали, было серьезно повреждено несколько жилых домов.

Также вечером 18 марта в ОВА сообщили, что россияне "Шахедом" атаковали здание Главного управления СБУ во Львовской области.