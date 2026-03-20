Росіяни на Одещині атакували два цивільні судна із зерном (фото)

Цивільні комерційні судна під прапорами Палау та Барбадосу стояли біля причалів і були завантажені зерном. Також були пошкоджені будівлі та постраждали двоє людей.

Про результати обстрілу повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Повітряна тривога прозвучала після першої години ночі. Близько 7 години ранку повідомили про сирени в Білгород-Дністровському та Ізмаїльському районах.

Постраждали двоє людей, також зруйновано адміністративні будівлі, зерновий бункер і портове обладнання. Пожежі рятувальники оперативно ліквідували.

Повітряні сили України згодом повідомили, що окупанти вночі запустили по Україні 156 дронів, близько 90 із них – "Шахеди".

Протиповітряною обороною збито/подавлено 133 ворожих БпЛА.

"Є влучання 19 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях", - повідомили у Повітряних силах.

Станом на 8 годину ранку атака росіян все ще тривала, в повітряному просторі України спостерігається декілька ворожих безпілотників.

Нагадаємо, напередодні росіяни атакували три райони Одеси. Троє людей постраждали, було серйозно пошкоджено кілька житлових будинків.

Також увечері 18 березня в ОВА повідомили, що росіяни "Шахедом" атакували будівлю Головного управління СБУ у Львівській області.