Атака росіян на Одесу: постраждали троє людей, пошкоджено 12 будинків (фото)

В ніч на 19 березня росіяни атакували дронами три райони Одеси, що призвело до руйнувань та пожеж у житлових будинках. Троє людей постраждали, із заблокованих квартир врятовано трьох мешканців.

Були частково зруйновані квартири на 18-му та 19-му поверхах житлової 25-поверхівки та виникла пожежа. Також було частково зруйновано двоповерхівку. В іншому житловому секторі є руйнування другого поверху в триповерховому будинку – загорілися квартири та припаркований поруч легковий автомобіль. Загалом пошкоджені понад 10 автівок. Фокус зібрав все, що відомо про атаку на Одесу.

У ДСНС повідомили, що з 22-поверхівки, де виникла пожежа на 14 поверсі внаслідок атаки, було евакуйовано 70 осіб.

Всі пожежі ліквідовані рятувальниками. На місцях подій продовжують працювати екстрені та комунальні служби, триває ліквідація наслідків. Правоохоронні органи фіксують чергові воєнні злочини країни-агресора проти цивільного населення Одещини.

"Один з "Шахедів" влучив у багатоповерхівку - частково зруйновано кілька квартир, фасад та скління будинку.

Як виглядає одна із зруйнованих квартир після обстрілу Фото: Одеська ОВА

Також уражено територію комунального підприємства, пошкоджено частину обладнання та 11 транспортних засобів", - повідомили в ОВА.

Станом на 7:00 ситуація за районами міста наступна:

Приморський район

Зафіксовано пошкодження 12 житлових будинків. 2 постраждалих людей доставлено у лікарню. На місці працює оперативний штаб, де мешканці вже отримали понад 20 консультацій щодо подальших дій та оформлення допомоги.

Росіяни атакували Одесу "Шахедами" Фото: Нацполіція

Київський район

Пошкоджень зазнала житлова 22-поверхівка та гуртожиток одного з університетів - загалом вибито близько 180 вікон. З 01:10 на місці розгорнуто штаб. До ліквідації наслідків залучено понад 40 співробітників комунальних служб та спецтехніку. Тривають роботи із закриття вікон плівкою та плитами OSB. Одному постраждалому допомогу надано на місці.

Хаджибейський район

Часткове руйнування двоповерхового житлового будинку. Комунальники вже прибрали прибудинкову територію та закрили пошкоджені вікна. Триває процес складання актів обстеження за зверненнями мешканців.

Росіяни атакували Одесу

На всіх локаціях працюють штаби, фахівці районних адміністрацій та комунальні підприємства. Збір інформації щодо масштабів руйнувань продовжується.

Також увечері 18 березня в ОВА повідомили, що росіяни "Шахедом" атакували будівлю Головного управління СБУ у Львівській області.