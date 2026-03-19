Атака россиян на Одессу: пострадали три человека, повреждены 12 домов (фото)

В ночь на 19 марта россияне атаковали дронами три района Одессы, что привело к разрушениям и пожарам в жилых домах. Три человека пострадали, из заблокированных квартир спасены три жителя.

Были частично разрушены квартиры на 18-м и 19-м этажах жилой 25-этажки и возник пожар. Также была частично разрушена двухэтажка. В другом жилом секторе есть разрушения второго этажа в трехэтажном доме — загорелись квартиры и припаркованный рядом легковой автомобиль. Всего повреждены более 10 автомобилей. Фокус собрал все, что известно об атаке на Одессу.

В ГСЧС сообщили, что из 22-этажки, где возник пожар на 14 этаже в результате атаки, были эвакуированы 70 человек.

Все пожары ликвидированы спасателями. На местах событий продолжают работать экстренные и коммунальные службы, продолжается ликвидация последствий. Правоохранительные органы фиксируют очередные военные преступления страны-агрессора против гражданского населения Одесской области.

"Один из "Шахедов" попал в многоэтажку — частично разрушены несколько квартир, фасад и остекление дома.

Как выглядит одна из разрушенных квартир после обстрела Фото: Одесская ОВА

Также поражена территория коммунального предприятия, повреждена часть оборудования и 11 транспортных средств", — сообщили в ОГА.

По состоянию на 7:00 ситуация по районам города следующая:

Приморский район

Зафиксировано повреждение 12 жилых домов. 2 пострадавших людей доставлены в больницу. На месте работает оперативный штаб, где жители уже получили более 20 консультаций относительно дальнейших действий и оформления помощи.

Россияне атаковали Одессу "Шахедами" Фото: Нацполиция

Киевский район

Повреждения получила жилая 22-этажка и общежитие одного из университетов — всего выбито около 180 окон. С 01:10 на месте развернут штаб. К ликвидации последствий привлечено более 40 сотрудников коммунальных служб и спецтехника. Продолжаются работы по закрытию окон пленкой и плитами OSB. Одному пострадавшему помощь оказана на месте.

Хаджибейский район

Частичное разрушение двухэтажного жилого дома. Коммунальщики уже убрали придомовую территорию и закрыли поврежденные окна. Продолжается процесс составления актов обследования по обращениям жителей.

Россияне атаковали Одессу

На всех локациях работают штабы, специалисты районных администраций и коммунальные предприятия. Сбор информации о масштабах разрушений продолжается.

Также вечером 18 марта в ОВА сообщили, что россияне "Шахедом" атаковали здание Главного управления СБУ во Львовской области.