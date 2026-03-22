Росіяни вдарили "Шахедами" по Київській області: наслідки ворожої атаки
У ніч на 22 березня російські війська вкотре завдають ударів по території України. Цієї ночі пд обстріл потрапили населені пункти Київської області.
"Чергова нічна ворожа атака дронів на Київщину. Під ударом — мирні населені пункти, цивільні підприємства, домівки наших людей", — повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.
Він уточнив, що наслідки російської атаки зафіксували у Броварській громаді, де пошкоджено будівлі на території трьох підприємств.
"На одному з них виникла пожежа — її вже локалізовано. Також пошкоджено фасади та дахи двох приватних будинків, два легкових автомобілі та вантажівку", — зазначив Калашник.
За його словами, обійшлося без постраждалих.
"На місцях працюють усі оперативні служби. Триває фіксація та ліквідація наслідків атаки. Звертаюся до кожного жителя області: не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Це питання вашої безпеки і життя. Бережіть себе та своїх близьких", — наголосив Калашник.
Нагадаємо, 21 березня російські БпЛА атакували Запоріжжя.
Фокус також писав про те, що росіяни на Одещині атакували два цивільні судна із зерном.