ПВО сбила 234 дрона ВС РФ: попадания "Шахедов" в Одессе и Кривом Роге, есть раненые

В ночь на 23 марта Вооруженные силы Российской Федерации запустили дроны-камикадзе "Шахед", которые угрожали южным и центральным областям Украины. Большинство из беспилотников сбили различными средствами противовоздушной обороны, но стали попадания на Кировоградщине, Одесщине и Днепропетровщине. Что произошло в регионах, которые попали под удар российских "Шахедов"?

Силам ПВО удалось обезвредить 234 из 251 дрона различных типов ВС РФ, заявили Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале. 18 вражеских БпЛА попали в 11 локациях. Точки пусков российских беспилотников — полигоны под Брянском, Орлом, Курском, в Миллерово, Приморско-Ахтарске, и также из оккупированного Гвардейского в Крыму.

Воздушное командование сообщило, что удар отразили самолеты, зенитки, РЭБы, дроны-перехватчики и мобильные огневые группы. По состоянию на 8 ч 23 марта российская атака продолжается, а началась — 18 ч 22 марта, говорится в заметке ВС ВСУ.

Обстрел Украины — отчет Воздушных сил ВСУ 23 марта

Обстрел Украины — последствия воздушной атаки 23 марта

Утром 23 марта в Telegram-канале ГСЧС появились кадры с последствиями российского обстрела. Первые фото — из Кировоградской области, которая пострадала от удара "Шахедов" РФ. На фото — пожарные, которые тушат пожар в одноэтажном здании промышленного назначения. Военные администрации сообщили о последствиях обстрелов Украины в ночь на 23 марта.

Обстрел Украины — кадры последствий удара РФ в Кировоградской области 23 марта

Кировоградская область вечером 22 марта и утром 23 марта действительно оказалась под атакой дронов ВС РФ, говорится в заметке главы ОГА Андрея Райковича. Выяснилось, что есть повреждения частных домов, одну женщину отправили в больницу, а мужчине оказали помощь на месте. Пострадавший населенный пункт — город Знаменка, расположенный в 18 км от линии фронта.

Кривой Рог дважды подряд попадал под воздушный удар дронов РФ, сообщили представители власти. Глава Днепропетровской ОГА Александр Ганджа написал в Telegram-канале, что в результате российской атаки пострадал инфраструктурный объект. Согласно данным чиновника, первый удар произошел около 6:13, второй — в 7:30. За ночь над регионом сбили/вредили 19 российских БПЛА, говорится в одном из утренних сообщений. Глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что два человека получили ранения: это мужчины 60 и 36 лет. Также отмечается, что 60-летнего пострадавшего отправили в больницу из-за поражения осколками, а 36-летнему оказали помощь на месте. В заметке чиновника указано, что есть повреждения в Металлургическом районе: выбило стекла в многоквартирных домах — людям оказывают помощь.

Одесса и Одесская область также попали под российский обстрел. Как сообщил глава ОГА Олег Кипер, от удара ВС РФ пострадала портовая инфраструктура (в частности, склад) и жилые дома. Уточняется, что раненых нет. Кроме того, в 9:11 чиновник написал о продолжении воздушной атаки РФ и о том, что дроны долетели до Белгород-Днестровского: в районе объявили тревогу.

Отметим, 22 марта стало известно об ударе дронов РФ по Киевской области. Согласно данным военной администрации, повредили здания трех промышленных предприятий.

