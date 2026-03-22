Термобарические заряды и наблюдение: военный объяснил, как ВС РФ модернизируют "Шахеды" (видео)

ВС РФ модернизируют ударные дроны типа "Шахед", увеличивая их боевую часть и устанавливая на них средства наблюдения.

Об этом в эфире телеканала "Мы — Украина" заявил начальник группы разведки 638 отдельного зенитного пулеметного батальона по имени Анатолий.

"Изменений очень много. Враг меняет боевую часть самих "Шахедов" — это увеличение, дополнительная осколочная часть, это фугасные, термобарические заряды. Также враг оборудует их средствами наблюдения, удаленного управления", — сказал Анатолий.

Он также уточнил, что некоторые свои беспилотники россияне оснащают дополнительными летательными аппаратами типа FPV. Надел их оккупанты направляют вглубь Украины, где пытаются поразить цели.

"Враг не стоит на месте. Он постоянно пытается модернизировать, добавлять определенные изменения для того, чтобы поразить объекты критической инфраструктуры, долететь дальше вглубь нашего государства", — подчеркнул военный.

