Польша завершает создание собственного "Шахеда": что известно об этом беспилотнике (фото)

Вооруженные силы Польши вскоре могут получить собственный ударный беспилотник, созданный по подобию иранского "Шахеда".

Проект дрона, который неофициально называют "польским Шахедом", находится на финальном этапе разработки, сообщает "Польское радио" со ссылкой на заявление министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша.

Украинский "шахед" — это просто: почему до сих пор не сделан аналог самого известного дрона РФ

По словам чиновника, этот проект должен как можно быстрее перейти в практическую плоскость. Это станет одной из первых задач Центра автономных систем в Варшаве, который объединит военные институты, ученых и промышленность для быстрого внедрения технологий.

Всего в 2026 году Польша планирует направить 25 млрд злотых на дроны, автономные системы и защиту от них. Часть этих средств пойдет на создание антидроновой системы на восточной границе.

Что известно о "польском Шахеде"

Хотя министр обороны Польши не назвал конкретную модель дрона, эксперты портала "Милитарный" считают, что речь идет об анонсированном ранее PLargonia. Этот БПЛА был впервые представлен в сентябре 2025 года на выставке MSPO.

Дрон PLargonia на выставке Фото: Милитарный

Дрон PLargonia имеет несколько версий, предназначенных для различных задач. Модель AT создана для имитации воздушных целей, тренировки операторов ПВО и моделирования боевых сценариев, тогда как ударная версия OWA должна нести боевую часть.

Характеристики дрона PLargonia:

размах крыла — 2,2 м;

длина — 2,6 м;

максимальная взлетная масса — 85 кг;

масса боевой части — до 16-20 кг;

крейсерская скорость — 185 км/ч;

максимальная дальность полета — 900 км.

Напомним, США используют в Иране ударный дрон LUCAS, который является нелицензионной репликой иранского "Шахеда".

Фокус также сообщал, что Китай испытал беспилотник LOONG M9, который концептуально напоминает "Шахед".