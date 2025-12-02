Китай испытал аналог "Шахеда": на что способен новый ударный БПЛА LOONG M9 (видео)

Китайская компания LOONG UAV начала испытания ударного беспилотника LOONG M9, который визуально и концептуально напоминает иранский "Шахед".

В ходе испытаний китайский дрон LOONG M9 отработал поражение целей. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные на YouTube-канале Armourdesia Military Hardware.

Испытания LOONG M9

На сайте LOONG UAV сказано, что LOONG M9 представляет собой быстрый беспилотный летательный аппарат с дельта-крылом, работающий на нефтяном топливе и взлетающий с катапульты. БПЛА отличается большой грузоподъемностью и длительным временем автономной работы.

Важно

В Украине заметили "Шахед" с новой антенной: чем это опасно для украинцев (фото)

По словам производителя, отсек для полезной нагрузки выдерживает до 50 кг с возможностью индивидуальной настройки. Интегрированное литье из углеродного волокна обеспечивает высокую прочность конструкции БПЛА, сохраняя при этом легкую конструкцию и устойчивость к дождю для операций в различных боевых условиях.

Відео дня

LOONG M9 оснащен двойной головкой самонаведения для нанесения точных ударов в условиях высокой угрозы. Кроме того, БПЛА может поражать цели по заранее запрограммированным координатам.

Дрон LOONG M9

Технические характеристики дрона LOONG M9:

размах крыльев — 2500 мм;

длина — 3500 мм;

вес — 62,5 кг;

максимальный взлетный вес — 200 кг;

класс защиты — IP IP54;

рабочая температура — -25°C~60°C;

крейсерская скорость — 53 м/с (190 км/ч);

максимальная скорость — 62 м/с (223 км/ч);

максимальная дальность полета — 1620 км;

максимальное время работы — 8-9 ч;

максимальная высота полета — 4500 м.

Напомним, ранее в Китае представили недорогой беспилотник-камикадзе Feilong-300D, который визуально напоминает "Шахед".

Фокус также сообщал, что американская компания Griffon Aerospace выпустила новейший БПЛА MQM-172 Arrowhead, похожий на "Шахед".