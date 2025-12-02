Поддержите нас UA
Китай испытал аналог "Шахеда": на что способен новый ударный БПЛА LOONG M9 (видео)

Китайский аналог Шахеда LOONG M9
Дрон LOONG M9 | Фото: Скриншот

Китайская компания LOONG UAV начала испытания ударного беспилотника LOONG M9, который визуально и концептуально напоминает иранский "Шахед".

В ходе испытаний китайский дрон LOONG M9 отработал поражение целей. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные на YouTube-канале Armourdesia Military Hardware.

Испытания LOONG M9

На сайте LOONG UAV сказано, что LOONG M9 представляет собой быстрый беспилотный летательный аппарат с дельта-крылом, работающий на нефтяном топливе и взлетающий с катапульты. БПЛА отличается большой грузоподъемностью и длительным временем автономной работы.

Важно
В Украине заметили "Шахед" с новой антенной: чем это опасно для украинцев (фото)

По словам производителя, отсек для полезной нагрузки выдерживает до 50 кг с возможностью индивидуальной настройки. Интегрированное литье из углеродного волокна обеспечивает высокую прочность конструкции БПЛА, сохраняя при этом легкую конструкцию и устойчивость к дождю для операций в различных боевых условиях.

LOONG M9 оснащен двойной головкой самонаведения для нанесения точных ударов в условиях высокой угрозы. Кроме того, БПЛА может поражать цели по заранее запрограммированным координатам.

Китайский дрон LOONG M9 — китайский дрон LOONG M9
Дрон LOONG M9

Технические характеристики дрона LOONG M9:

  • размах крыльев — 2500 мм;
  • длина — 3500 мм;
  • вес — 62,5 кг;
  • максимальный взлетный вес — 200 кг;
  • класс защиты — IP IP54;
  • рабочая температура — -25°C~60°C;
  • крейсерская скорость — 53 м/с (190 км/ч);
  • максимальная скорость — 62 м/с (223 км/ч);
  • максимальная дальность полета — 1620 км;
  • максимальное время работы — 8-9 ч;
  • максимальная высота полета — 4500 м.

Напомним, ранее в Китае представили недорогой беспилотник-камикадзе Feilong-300D, который визуально напоминает "Шахед".

Фокус также сообщал, что американская компания Griffon Aerospace выпустила новейший БПЛА MQM-172 Arrowhead, похожий на "Шахед".