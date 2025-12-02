Китай испытал аналог "Шахеда": на что способен новый ударный БПЛА LOONG M9 (видео)
Китайская компания LOONG UAV начала испытания ударного беспилотника LOONG M9, который визуально и концептуально напоминает иранский "Шахед".
В ходе испытаний китайский дрон LOONG M9 отработал поражение целей. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные на YouTube-канале Armourdesia Military Hardware.
На сайте LOONG UAV сказано, что LOONG M9 представляет собой быстрый беспилотный летательный аппарат с дельта-крылом, работающий на нефтяном топливе и взлетающий с катапульты. БПЛА отличается большой грузоподъемностью и длительным временем автономной работы.Важно
По словам производителя, отсек для полезной нагрузки выдерживает до 50 кг с возможностью индивидуальной настройки. Интегрированное литье из углеродного волокна обеспечивает высокую прочность конструкции БПЛА, сохраняя при этом легкую конструкцию и устойчивость к дождю для операций в различных боевых условиях.
LOONG M9 оснащен двойной головкой самонаведения для нанесения точных ударов в условиях высокой угрозы. Кроме того, БПЛА может поражать цели по заранее запрограммированным координатам.
Технические характеристики дрона LOONG M9:
- размах крыльев — 2500 мм;
- длина — 3500 мм;
- вес — 62,5 кг;
- максимальный взлетный вес — 200 кг;
- класс защиты — IP IP54;
- рабочая температура — -25°C~60°C;
- крейсерская скорость — 53 м/с (190 км/ч);
- максимальная скорость — 62 м/с (223 км/ч);
- максимальная дальность полета — 1620 км;
- максимальное время работы — 8-9 ч;
- максимальная высота полета — 4500 м.
Напомним, ранее в Китае представили недорогой беспилотник-камикадзе Feilong-300D, который визуально напоминает "Шахед".
Фокус также сообщал, что американская компания Griffon Aerospace выпустила новейший БПЛА MQM-172 Arrowhead, похожий на "Шахед".