Китай випробував аналог "Шахеда": на що здатен новий ударний БПЛА LOONG M9 (відео)
Китайська компанія LOONG UAV почала випробування ударного безпілотника LOONG M9, який візуально і концептуально нагадує іранський "Шахед".
Під час випробувань китайський дрон LOONG M9 відпрацював ураження цілей. Про це свідчать кадри, опубліковані на YouTube-каналі Armourdesia Military Hardware.
На сайті LOONG UAV зазначено, що LOONG M9 являє собою швидкий безпілотний літальний апарат із дельта-крилом, що працює на нафтовому паливі і злітає з катапульти. БПЛА вирізняється великою вантажопідйомністю і тривалим часом автономної роботи.Важливо
За словами виробника, відсік для корисного навантаження витримує до 50 кг з можливістю індивідуального налаштування. Інтегроване лиття з вуглецевого волокна забезпечує високу міцність конструкції БПЛА, зберігаючи водночас легку конструкцію і стійкість до дощу для операцій у різних бойових умовах.
LOONG M9 оснащений подвійною головкою самонаведення для нанесення точних ударів в умовах високої загрози. Крім того, БПЛА може вражати цілі за заздалегідь запрограмованими координатами.
Технічні характеристики дрона LOONG M9:
- розмах крил — 2500 мм;
- довжина — 3500 мм;
- вага — 62,5 кг;
- максимальна злітна вага — 200 кг;
- клас захисту — IP IP54;
- робоча температура — -25°C~60°C;
- крейсерська швидкість — 53 м/с (190 км/год);
- максимальна швидкість — 62 м/с (223 км/год);
- максимальна дальність польоту — 1620 км;
- максимальний час роботи — 8-9 год;
- максимальна висота польоту — 4500 м.
Нагадаємо, раніше в Китаї представили недорогий безпілотник-камікадзе Feilong-300D, який візуально нагадує "Шахед".
Фокус також повідомляв, що американська компанія Griffon Aerospace випустила новітній БПЛА MQM-172 Arrowhead, схожий на "Шахед".