Китай випробував аналог "Шахеда": на що здатен новий ударний БПЛА LOONG M9 (відео)

Китайська компанія LOONG UAV почала випробування ударного безпілотника LOONG M9, який візуально і концептуально нагадує іранський "Шахед".

Під час випробувань китайський дрон LOONG M9 відпрацював ураження цілей. Про це свідчать кадри, опубліковані на YouTube-каналі Armourdesia Military Hardware.

Випробування LOONG M9

На сайті LOONG UAV зазначено, що LOONG M9 являє собою швидкий безпілотний літальний апарат із дельта-крилом, що працює на нафтовому паливі і злітає з катапульти. БПЛА вирізняється великою вантажопідйомністю і тривалим часом автономної роботи.

За словами виробника, відсік для корисного навантаження витримує до 50 кг з можливістю індивідуального налаштування. Інтегроване лиття з вуглецевого волокна забезпечує високу міцність конструкції БПЛА, зберігаючи водночас легку конструкцію і стійкість до дощу для операцій у різних бойових умовах.

LOONG M9 оснащений подвійною головкою самонаведення для нанесення точних ударів в умовах високої загрози. Крім того, БПЛА може вражати цілі за заздалегідь запрограмованими координатами.

LOONG M9

Технічні характеристики дрона LOONG M9:

розмах крил — 2500 мм;

довжина — 3500 мм;

вага — 62,5 кг;

максимальна злітна вага — 200 кг;

клас захисту — IP IP54;

робоча температура — -25°C~60°C;

крейсерська швидкість — 53 м/с (190 км/год);

максимальна швидкість — 62 м/с (223 км/год);

максимальна дальність польоту — 1620 км;

максимальний час роботи — 8-9 год;

максимальна висота польоту — 4500 м.

Нагадаємо, раніше в Китаї представили недорогий безпілотник-камікадзе Feilong-300D, який візуально нагадує "Шахед".

Фокус також повідомляв, що американська компанія Griffon Aerospace випустила новітній БПЛА MQM-172 Arrowhead, схожий на "Шахед".