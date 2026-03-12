США бьют по Ирану аналогом "Шахеда": что известно о дроне LUCAS (видео)

Американские военные во время военной операции в Иране используют ударный беспилотник LUCAS, который является нелицензионной репликой иранского "Шахеда".

Эти дроны используются для ударов по целям с первого дня вторжения в Иран. Видео атаки, где четко видно момент удара, появилось на странице иракского медиа RudawKurdi в X.

В то же время еще 28 февраля издание Military Times писало о том, что американская армия применяет эти беспилотники для ударов по Ирану.

5 марта эту информацию подтвердил командующий Центральным командованием ВС США Чарльз Купер.

Беспилотник LUCAS — что известно

Название беспилотника LUCAS — это аббревиатура от полного названия Low-cost Uncrewed Combat Attack System (Недорогая беспилотная боевая атакующая система). Он является аналогом иранского "Шахеда", хотя и имеет меньший размах крыльев.

Впервые дрон LUCAS был представлен в июле 2025 года. В Центральном командовании США заявляли, что стоимость одного БПЛА составляет 35 тысяч долларов.

Дрон был разработан компанией SpektreWorks, которая сначала создала дрон-мишень FLM-136 на основе "Шахеда". На основе этого беспилотника впоследствии сделали БПЛА LUCAS.

Ранее появилась информация, что Иран бьет по Израилю ракетами советского производства, в частности одна из них была датирована 1957 годом.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, что первые атаки по Украине с использованием беспилотников "Шахед" осуществляли иранские операторы дронов.

Ранее Дональд Трамп заявил о том, что война против Ирана будет закончена скоро. Он пояснил, что в Иране "почти не осталось целей для атаки".

Аналитик Алексей Кущ рассказывал, что США и Израиль проиграли первый раунд в войне против Ирана. В то же время он убежден, что иначе произойти не могло.

Ранее Фокус писал об ударах коалиции США и Израиля по военным объектам Тегерана, которые начались с первых дней войны в Иране.