США б'ють по Ірану аналогом "Шахеду": що відомо про дрон LUCAS (відео)
Американські військові під час воєнної операції в Ірані використовують ударний безпілотник LUCAS, який є неліцензійною реплікою іранського "Шахеду".
Ці дрони використовуються для ударів по цілям з першого дня вторгнення в Іран. Відео атаки, де чітко видно момент удару, з'явилося на сторінці іракського медіа RudawKurdi в X.
Водночас ще 28 лютого видання Military Times писало про те, що американська армія застосовує ці безпілотники для ударів по Ірану.
5 березня цю інформацію підтвердив командувач Центрального командування ЗС США Чарльз Купер.
Безпілотник LUCAS — що відомо
Назва безпілотника LUCAS — це аббревіатура від повної назви Low-cost Uncrewed Combat Attack System (Недорога безпілотна бойова атакувальна система). Він є аналогом іранського "Шахеду", хоча й має менший розмах крил.
Вперше дрон LUCAS було презентовано в липні 2025 року. У Центральному командуванні США заявляли, що вартість одного БПЛА складає 35 тисяч доларів.
Дрон було розроблено компанією SpektreWorks, яка спершу створила дрон-мішень FLM-136 на основі "Шахеда". На основі цього безпілотника згодом зробили БПЛА LUCAS.
Раніше з'явилася інформація, що Іран б'є по Ізраїлю ракетами радянського виробництва, зокрема одна з них була датована 1957 роком.
Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що перші атаки по Україні з використанням безпілотників "Шахед" здійснювали іранські оператори дронів.
Раніше Дональд Трамп заявив про те, що війна проти Ірану буде закінчена скоро. Він пояснив, що в Ірані "майже не залишилося цілей для атаки".
Аналітик Олексій Кущ розповідав, що США та Ізраїль програли перший раунд у війні проти Ірану. Водночас він переконаний, що інакше статися не могло.
Раніше Фокус писав про удари коаліції США та Ізраїлю по військових об'єктах Тегерану, які почались з перших днів війни в Ірані.