Першими "Шахедами", якими атакували Україну, керували іранські пілоти, — Зеленський (відео)

Президент Володимир Зеленський розповів, що перші атаки по Україні з використанням безпілотників "Шахед" здійснювали іранські оператори дронів. Натомість російські військові тоді вчилися.

Глава держави пояснив, що навчання російських операторів відбувалося в умовах реальної війни. Про це президент сказав під час пресконференції з румунським президентом Нікушором Даном.

Зеленський відповідав на запитання щодо того, чи не відкриє допомога України країнам Близького Сходу в протидії іранським дронам "новий фронт для самої України". На це глава держави нагадав, що Іран вже давно залучений до війни як союзник Росії, а партнерство Москви та Тегерану є задокументованим.

Також український президент розповів, що Україна вже направила три "серйозні" групи експертів для допомоги партнерів. При цьому, якщо знадобиться більша кількість експертів, Київ готовий розглянути таку можливість.

"Але я думаю, що весь цей досвід є дуже важливий. Я сьогодні спілкувався з нашою групою, з Рустемом Умєровим, секретарем Ради національної безпеки і оборони, він там знаходиться разом з нашими військовими. Він сказав, що партнери дуже задоволені співпрацею", — заявив Зеленський.

9 березня Зеленький повідомив, що Україна отримала 11 запитів від різних країн з проханням про допомогу, серед них — сусідні з Іраном держави, європейські країни та США.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Київ запропонував країнам Перської затоки українські дрони. Глава держави відзначає, що обмін дронів на ракети ПАК-3 для систем Patriot вважає рівноцінним та взаємовигідним.

Згодом стало відомо, що Зеленський погодився відправити військових на Близький Схід збивати "Шахеди". Україна пообіцяла направити своїх спеціалістів, про що Київ просила адміністрація Трампа.

Під час першого послання до нації Новий верховний лідер країни Моджтабу Хаменеї анонсував, що якщо війна буде продовжена, то Іран задіюватиме "інші фронти", однак він не пояснив, що саме мав на увазі.