Первыми "Шахедами", которыми атаковали Украину, руководили иранские пилоты, — Зеленский (видео)

Президент Владимир Зеленский рассказал, что первые атаки по Украине с использованием беспилотников "Шахед" осуществляли иранские операторы дронов. Зато российские военные тогда учились.

Глава государства пояснил, что обучение российских операторов происходило в условиях реальной войны. Об этом президент сказал во время пресс-конференции с румынским президентом Никушором Даном.

Зеленский отвечал на вопрос о том, не откроет ли помощь Украины странам Ближнего Востока в противодействии иранским дронам "новый фронт для самой Украины". На это глава государства напомнил, что Иран уже давно вовлечен в войну как союзник России, а партнерство Москвы и Тегерана является задокументированным.

Также украинский президент рассказал, что Украина уже направила три "серьезные" группы экспертов для помощи партнеров. При этом, если понадобится большее количество экспертов, Киев готов рассмотреть такую возможность.

Відео дня

"Но я думаю, что весь этот опыт очень важен. Я сегодня общался с нашей группой, с Рустемом Умеровым, секретарем Совета национальной безопасности и обороны, он там находится вместе с нашими военными. Он сказал, что партнеры очень довольны сотрудничеством", — заявил Зеленский.

9 марта Зеленький сообщил, что Украина получила 11 запросов от разных стран с просьбой о помощи, среди них — соседние с Ираном государства, европейские страны и США.

Ранее Фокус сообщал о том, что Киев предложил странам Персидского залива украинские дроны. Глава государства отмечает, что обмен дронов на ракеты ПАК-3 для систем Patriot считает равноценным и взаимовыгодным.

Впоследствии стало известно, что Зеленский согласился отправить военных на Ближний Восток сбивать "Шахеды". Украина пообещала направить своих специалистов, о чем Киев просила администрация Трампа.

Во время первого послания к нации Новый верховный лидер страны Моджтабу Хаменеи анонсировал, что если война будет продолжена, то Иран будет задействовать "другие фронты", однако он не объяснил, что именно имел в виду.