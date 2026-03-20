Польща завершує створення власного "Шахеда": що відомо про цей безпілотник (фото)

Збройні сили Польщі невдовзі можуть отримати власний ударний безпілотник, створений за подобою іранського «Шахеда».

Проєкт дрона, який неофіційно називають "польським Шахедом", перебуває на фінальному етапі розробки, повідомляє "Польське радіо" з посиланням на заяву міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша.

За словами чиновника, цей проєкт має якнайшвидше перейти у практичну площину. Це стане одним із перших завдань Центру автономних систем у Варшаві, який об’єднає військові інститути, науковців і промисловість для швидшого впровадження технологій.

Загалом у 2026 році Польща планує спрямувати 25 млрд злотих на дрони, автономні системи та захист від них. Частина цих коштів піде на створення антидронової системи на східному кордоні.

Що відомо про "польський Шахед"

Хоча міністр оборони Польщі не назвав конкретну модель дрона, експерти порталу "Мілітарний" вважають, що йдеться про анонсований раніше PLargonia. Цей БПЛА був вперше представлений у вересні 2025 року на виставці MSPO.

Дрон PLargonia на виставці Фото: Мілітарний

Дрон PLargonia має кілька версій, призначених для різних завдань. Модель AT створена для імітації повітряних цілей, тренування операторів ППО та моделювання бойових сценаріїв, тоді як ударна версія OWA повинна нести бойову частину.

Характеристики дрона PLargonia:

розмах крила — 2,2 м;

довжина — 2,6 м;

максимальна злітна маса — 85 кг;

маса бойової частини — до 16–20 кг;

крейсерська швидкість — 185 км/год;

максимальна дальність польоту — 900 км.

Нагадаємо, США використовують в Ірані ударний дрон LUCAS, який є неліцензійною реплікою іранського "Шахеда".

Фокус також повідомляв, що Китай випробував безпілотник LOONG M9, який концептуально нагадує "Шахед".