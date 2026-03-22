Термобаричні заряди та спостереження: військовий пояснив, як ЗС РФ модернізують "Шахеди" (відео)

ЗС РФ модернізують ударні дрони типу "Шахед", збільшуючи їх бойову частину та встановлюючи на них засоби спостереження.

Про це в етері телеканалу "Ми – Україна" заявив начальник групи розвідки 638 окремого зенітного кулеметного батальйону на імʼя Анатолій.

"Змін дуже багато. Ворог змінює бойову частину самих "Шахедів" — це збільшення, додаткова уламкова частина, це фугасні, термобаричні заряди. Також ворог обладнує їх засобами спостереження, віддаленого керування", — сказав Анатолій.

Він також уточнив, що деякі свої безпілотники росіяни оснащують додатковими літальними апаратами типу FPV. Наділ їх окупанти направляють вглиб України, де намагаються вразити цілі.

"Ворог не стоїть на місці. Він постійно намагається модернізувати, додавати певні зміни для того, щоб уразити обʼєкти критичної інфраструктури, долетіти далі вглиб нашої держави", — наголосив військовий.

